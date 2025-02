Il mammografo funziona: "Pieno ritmo in via Nanterre. Erogate 184 prestazioni"

"Il mammografo di via Nanterre, nel distretto di Pesaro, anche questa mattina è stato attivato alle ore 7.20. Nel solo mese di gennaio sono state erogate 184 prestazioni tra screening e clinica senologica a settimana. Questa mattina trenta donne hanno usufruito del servizio". Alberto Carelli, direttore Ast Pesaro Urbino smentisce che ci siano disservizi al distretto di via Nanterre con la certezza dei numeri. La replica di Carelli è diretta ad allontanare ogni timore riguardo alla possibilità di fare gli esami di screening, messa in dubbio dalle segnalazioni della consigliera regionale Micaela Vitri e della consigliera comunale Anna Maria Mattioli. Entrambi le consigliere hanno detto che tra il personale che serve il distretto manca temporanemente il radiologo. Questi rientrerà in servizio a marzo: aspetto questo non smentito dall’Ast. Ma il fatto che per ragioni di servizio manchi un radiologo non vuol dire, secondo quanto spiegato dall’Ast, che il personale destinato alla prevenzione alla mammella sia deficitario e non è vero che gli esami, per quel servizio, non vengano garantiti. "Oggi siamo andati a verificare direttamente e spiace dover nuovamente intervenire – ha osservato Carelli – il dispositivo è in funzione e sta continuando ad erogare le mammografie sia per lo screening, che per la clinica, quanto per le urgenze. Voglio ringraziare il personale che anche ieri ha lavorato fino alle ore 20 per garantire il servizio in maniera tempestiva ed efficiente. Purtroppo queste notizie non fanno che creare confusione negli utenti e nelle pazienti che, mi hanno riferito, non si recano in via Nanterre lasciando vuoti alcuni slot. Queste continue notizie infatti innescano un meccanismo di sfiducia e questo dispiace soprattutto per i medici e i tecnici che continuano a lavorare. Invito a verificare e andare a vedere di persona per evitare di destabilizzare un percorso, come quello dello screening, fondamentale per la cura e la diagnosi precoce del tumore alla mammella". Le sedute sono attive il mattino e il pomeriggio, dal lunedì al venerdì. "La dotazione organica della diagnostica per la prevenzione alla mammella è al completo – spiega Paola Manna radiologa dell’Ast 1 – abbiamo due dottoresse e i tecnici. Mai nessuna seduta clinica o di screening è andata deserta e cerchiamo di garantire le urgenze richieste. Un lavoro importante e fondamentale che ci permette di garantire alle donne la sicurezza del percorso e della cura".

s.v.r.