"Il maniaco esibizionista era a Ponte degli Alberi"

Sabato scorso "un giovane sui 2530 anni, col ciuffo sugli occhi" si è lasciato andare ad atti di esibizionismo davanti a dei bambini, due maschi e due femmine sui 910 anni, che stavano giocando nel parco prospiciente la Flaminia a Ponte degli Alberi, frazione di Montefelcino. Nel classico modus operandi di queste persone, l’uomo si denudato mostrando le parti basse, poi se n’è andato piuttosto in fretta.

Era pomeriggio inoltrato, tra le 17 e le 18. Come ci racconta la mamma di una delle bambine, "io e il mio compagno eravamo a pranzo in una casa a venti metri dal parco. I bambini erano quattro, due femmine e due maschi che giocavano in due zone diverse. Per via di questa cosa i maschi non hanno visto tutto l’episodio, ma solo quando quell’uomo se ne stava andando".

I bambini hanno riferito se la persona ha detto qualcosa?

"Neanche una parola. Si è “limitato“ alla esibizione e poi se n’è andato. Se lo avessi avuto tra le mani, giuro, lo avrei riempito di botte, quello schifoso".

Avete fatto denuncia?

"Certo che sì, ai carabinieri di Isola del Piano, proprio ieri (martedì scorso). In quello stesso pomeriggio, poi, il mio compagno è pure andato in un vicino negozio di elettrodomestici per vedere se per caso le loro telecamere di sicurezza avevano ripreso niente. Ne abbiamo parlato anche ai carabinieri".

Dettagli circa la macchina guidata dal ragazzo?

"Noi non l’abbiamo vista, ma sappiamo che sui social c’è un numero di targa che circola".

Non è chiaro se la persona che si è “esibita“ a Ponte degli Alberi sia la stessa che ha fatto la stessa cosa a Pian di Rose e a Sant’Ippolito. In ogni caso per Montefelcino questo grave episodio è una novità assoluta e fa il paio con un analogo atto di esibizionismo denunciato al quartiere fanese di Fano 2 tra sabato e domenica scorsi.

a. bia.