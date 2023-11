Il Maracanà ora punta sul padel. Il Comune ha scelto il project

Nella comunicazione di oggi ogni cambiamento diventa una riqualificazione. E’ quasi automantico e stavolta succede anche nell’ultimo tratto di spiaggia di Levante di viale Trieste, con la trasformazione dei campi di beach volley del "Maracanà" nel nuovo polo sportivo "on the beach". "La giunta comunale mette il primo mattone con la delibera presentata dall’assessora Mila Della Dora – afferma una nota – che intreccia rigenerazione urbana e sociale alla valorizzazione di Pesaro, Città dello Sport". L’annuncio è come al solito roboante: "Siamo in quella che è diventata nel tempo una delle aree di riferimento della città per chi pratica attività sulla spiaggia – spiega – che attraggono sportivi ‘locali’, professionisti e amatori da tutta Italia. Il luogo, posizionato in fondo alla spiaggia di Levante, per la comodità, è sicuramente ideale. E’ un polo sportivo che vogliamo rendere più funzionale. Rigenerando, allo stesso tempo, uno spazio che potrà ridisegnare la parte più a sud di viale Trieste".

Interessa una superficie di 2.980 metri quadrati di arenile e propone una progettualità innovativa che unisce pubblico e privato tramite lo strumento del project financing: "Migliorando e potenziando spazi e strutture – aggiunge l’assessora – della “piccola Miami“ di Pesaro, senza aumenti di superficie, cambiamenti di destinazioni d’uso del Prg". E’ il secondo project financing sportivo proposto dal Comune dopo il centro sportivo di Villa Fastiggi sulla base della proposta dell’associazione "Smash Padel&Beach" per un importo complessivo di 500mila euro. L’intervento prevede: un nuovo fabbricato per accogliere il punto ristorobar e i servizi sportivi (spogliatoi, servizi igienici, reception) con realizzazione di soletta armata e impianti; un nuovo campo da padel con tecnologia di ultima generazione; un nuovo campo da basket 3 contro 3; la sistemazione e diversa disposizione dei 6 campi da beach volley esistenti con la sostituzione delle recinzioni; la realizzazione di aree e passerelle pedonali; la sistemazione di ombrelloni; l’aggiornamento dell’impianto di illuminazione dei campi. In soldoni si tratta di un investimento complessivo di 513.000 euro per una concessione di sedici anni (compreso la fase di progettazione e realizzazione).

Il valore della gestione è preventivato in 1,7 milioni di euro in 15 anni. Il progetto ha avuto il via libera del servizio Urbanistica-Ambiente del Comune e il parere positivo del Servizio Opere pubbliche. L’assegnazione avverrà attraverso bando di gara con diritto di prelazione da parte del soggetto promotore, ovvero l’associazione "Smash Padel&Beach". Il prossimo passaggio im Comune prevede l’apertura del bando di gara per la realizzazione del progetto.

l.lu.