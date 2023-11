Il marchese dalle buone maniere

Dopo Roma, Milano, Viareggio, Forte dei Marmi, Montecatini ed Abano Terme, Palmi e Scalea tocca a Pesaro ospitare l’eclettico marchese Emilio della Fontanazza (Emilio Petrini Mansi della Fontanazza) toscano ma romano d’adozione, giurista specializzato in diritto nobiliare, conferenziere, autore di saggi sulla nobiltà civica pubblicati dalla Pisa University Press. Oggi alle ore 19 su invito del conte Nani Marcucci Pinoli l’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste, 20, ospiterà la presentazione del fortunato romanzo-formativo:“"Il palcoscenico della Marchesa - Una chic delle buone maniere“, edizioni OpenOne di Pietrasanta, protagonista la mamma dell’autore, appunto la marchesa e la villa (il palcoscenico) di famiglia, teatro di aneddoti familiari (il vescovo Milingo, la contessa tarocchista, l’eccentrico stilista, lo “Sicologo“ – sì senza la “P“ – Pini) con cui il marchese accompagna i pargoli di casa ad apprendere le buone maniere per affrontare bene ogni momento della vita. Il romanzo pluripremiato ha vinto il premio IusArteLibri 2023, la Real Casa di Spagna ha conferito all’autore la Gran Croce Umanitaria.

l. d.