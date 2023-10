"Il marciapiede dissestato?. Lo sistemiamo il prossimo anno"

Ricordate il martoriato marciapiede di via Fratelli Bandiera? In Consiglio comunale è emerso che l’amministrazione comunale ha intenzione di ripristinare il manto dissestato nel 2024, nell’ambito dello stralcio di lavori garantiti da 150mila euro di investimenti. Contestualmente è emersa una notizia che interessa da vicino i residenti della zona mare: "Gli ultimi mesi del 2023 – ha spiegato Pozzi – ci concentreremo al ripristino dei marciapiedi in zona mare. Ci concentreremo nel recupero, tra l’altro, di viale Fiume". Ma andiamo con ordine: lo scorso giugno il consigliere comunale Daniele Malandrino si era dato da fare per portare all’attenzione dell’assessore Riccardo Pozzi e dell’opinione pubblica, il disagio testimoniato da vari residenti, tra cui una famiglia con un parente in carrozzella. In Consiglio comunale di lunedì 25 settembre, l’assessore Pozzi, ha risposto all’interrogazione di Malandrino, indicando i tempi degli interventi di ripristino del manto stradale: "L’idea è di agire per il ripristino del manto invece che sostituire l’esistente con un marciapiede di nuova concezione – ha osservato Pozzi –. Realizzare un marciapiede a norma con gli standard attuali, significherebbe rimuovere una fila di parcheggi ricavati in una strada nata tanti anni fa. E’ necessaria, quindi, una riflessione con i residenti". A fronte della risposta dell’assessore, Malandrino ha spostato in alto l’asticella: "I cittadini hanno già fatto una raccolta di firme che testimonia l’urgenza di riavere via Fratelli Bandiera percorribile in sicurezza: ad oggi anche chi è in carrozzella è obbligato ad invadere la corsia di marcia. Sarebbe gentile avere indicazioni più precise riguardo la tempistica del cantiere".

Solidea Vitali Rosati