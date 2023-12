Il mare d’inverno a Marotta: Babbo Natale sul moscone

S’intitola ‘Il Mare d’Inverno sotto l’albero’ la bella e originale iniziativa organizzata per oggi pomeriggio e sera in Piazza dell’Unificazione a Marotta dalla Pro Loco della località costiera e dal Comune di Mondolfo, con la collaborazione dell’Associazione Bagnini. Il via è fissato per 16,45 e tutti i partecipanti troveranno la centralissima piazza in una versione inedita: completamente trasformata in una spiaggia, con gli operatori balneari che avranno allestito ciascuno un angolo con lettini, sdraio e ombrelloni e anche con spazi per praticare i giochi che sono più in voga d’estate sull’arenile. "Si tratta dell’edizione numero zero di una manifestazione che da’ vita ad un connubio tra il nostro punto di forza, le spiagge, e il clima natalizio, sulla quale crediamo tanto e che abbiamo intenzione di far crescere nei prossimi anni – sottolinea l’assessore comunale al turismo Davide Caporaletti -. L’ingresso è gratuito, così come gli intrattenimenti in programma, che inizieranno alle 16,45 con il ‘Cinema di Natale sotto l’albero’: proiezione all’aperto dedicata ai bambini. Alle 18,15 balli di gruppo natalizi e dalle 18,45 in avanti un coinvolgete dj-set. Con castagne, vin brulé e pop corn che, per tutto il tempo, prenderanno il posto delle squisitezze più tipicamente estive". Assolutamente da non perdere sarà l’arrivo di Babbo Natale in moscone direttamente dallo specchio d’Adriatico antistante la piazza, per rendere ancora più intenso il legame tra mare e Natività.

s.fr.