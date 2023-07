Il mare, la musica, la solitudine Pinzauti: "Ecco il mio Novecento"

Stasera alle 21,15 alla Rocca Malatestiana di Fano c’è "Novecento" di Alessandro Baricco nell’interpretazione di Fabrizio Pinzauti e le musiche di Ennio Morricone. Lo spettacolo rientra tra le iniziative del progetto "Torno entro le 6" dell’Ambito Sociale 6 ed è organizzato da Rti con la direzione artistica di Massimo Puliani. In questo monologo ripercorriamo le tappe fondamentali della vita (e inevitabilmente della fine) di Novecento: pianista eccelso, amico fedele, essere umano unico. Dalla nascita sul Virginian all’adozione, dalla scoperta dell’incredibile talento musicale all’amicizia con il trombettista Tim Tooney, passando per la sfida con il sedicente “inventore del jazz” Jelly Roll Morton fino ad arrivare all’unica volta in cui provò a scendere dalla nave, senza poi riuscirci.

"Novecento è stato un amore a prima vista - racconta Pinzauti spiegando la scelta del monologo -. Si toccano argomenti come il mare, la musica, la solitudine. Prima ancora che immaginassi che avrei fatto l’attore pensavo a come sarebbe stato bello metterlo in scena e da incosciente quale sono, ho voluto il battesimo sul palco proprio con questo testo. Baricco ha una sensibilità ed una genialità nel raccontare l’umano e l’umanità che riscontro in pochissimi altri autori. Ogni volta è una sfida perché ci sono le insidie tipiche di un monologo: un solo attore che deve catturare l’attenzione del pubblico fin dalla prima battuta e non mollarlo più".

E dopo un’ora di spettacolo la vera sfida è sempre quella di far dire allo spettatore: "Ma come, è già finito?". "Quando ho iniziato a montare le scene – continua Pinzauti – l’ho fatto avendo già in testa il tipo di atmosfera che volevo ricreare per ogni singolo momento e solo quando ho iniziato ad abbinare i brani musicali al testo e vedevo che sembravano scritti apposta, ho pensato che ce l’avrei fatta". Info. vivaticket.it oppure al Teatro della Fortuna oppure la sera stessa alla Rocca Malatestiana di Fano.

b.t.