Il mare si mangia file di ombrelloni "Fate qualcosa o andrà peggio"

di Giorgia Monticelli

"E voilà. La spiaggia che se ne va!" Lo dice sorridendo, un po’ per sdrammatizzare la situazione Stefano Tombari, il titolare di "Bagni Gilberto" che da qualche giorno lotta contro l’erosione della spiaggia dovuta alle alte maree che da martedì si sono presentate negli stabilimenti di alcuni bagnini del litorale, e che nel caso di "Palm Beach" hanno anche fatto scappare tre o quattro famiglie da sotto l’ombrellone. In realtà il suo è più un avvertimento, come a dire che "se non si trovano subito soluzioni differenti da quelle adottate in passato, rischiamo di dover dire no a tanti turisti perché non avremo più gli ombrelloni necessari per accoglierli. E così a perdere sarà la città".

Tutto nasce da una concomitanza di avvenimenti; uno su tutti l’alta marea che si è presentata in questi giorni sulle spiagge pesaresi che, "aggiunta alle piccole onde che ci sono state – continua il titolare Stefano Tombari – ha portato all’allagamento delle prime 4 file di ombrelloni. Non mi sento di prendermela con qualcuno in particolare – dice – ma vorrei si ragionasse sulle soluzioni perché questa volta le onde erano quasi innocue. Ma se dovessero arrivare quelle alte? In quel caso l’acqua finirà per raggiungere anche metà della pedana".

Da Tombari si è creta una maxi-pozza sulle prime file di ombrelloni perché il livello della sabbia, dopo il ripascimento delle scorse settimane, è diventato irregolare. "Un problema dovuto alla programmazione discontinua del ripascimento di cui nessuno ha colpa. Purtroppo, a causa dell’alluvione, tutti i lavori hanno subito dei ritardi e sono stati frammentati. Questo oggi ha portato, almeno nella mia spiaggia, ad avere una conca nella prima fila di ombrelloni e un dislivello di qualche centimetro sulla battigia". Tombari lancia dunque un appello alla Regione: "È necessario uno studio approfondito sui cambiamenti dei nostri mari – dice – le tecniche adottate in passato non sono più utili e funzionali. Se vogliamo salvare il nostro turismo e la nostra faccia con i visitatori qualcosa deve cambiare".

Giorgia Monticelli