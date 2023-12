’Il marketing contemporaneo’. Ecco il libro

"Il marketing contemporaneo è una ‘figata’ pazzesca!" Lo sostiene Riccardo Del Bianco, imprenditore di Marotta, che ha deciso di scriverci anche un libro. E’ uscito in questi giorni ‘Marketing contemporaneo; scopri e applica ora i 9 principi del marketing per far crescere la tua impresa’; "un viaggio affascinante, esaltante, per scoprire la promozione commerciale del futuro". Dal 2001 Del Bianco si occupa di marketing e formazione con sue agenzie e scuole, perseguendo "l’obiettivo di costruire un nuovo modo di percepire il marketing e posizionarlo nel ruolo originario di asset creativo d’impresa e non solamente relegato alla comunicazione". Del Bianco è promotore dell’‘Human to Human’, come strumento di interazione tra tutte le figure che ruotano intorno all’azienda, consapevole che il vero capitale dell’impresa sia la persona. s.fr.