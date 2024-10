Il martirio di Anastasiia. Ergastolo al marito

Aveva ucciso la moglie con 29 coltellate e poi aveva nascosto il corpo in un trolley che aveva gettato in un dirupo. Ieri è stato condannato all’ergastolo per omicidio volontario aggravato. La sentenza è stata pronunciata in corte d’assise al tribunale di Pesaro e l’imputato, il 43enne egiziano Moustafa Alashri, ha ascoltato la sentenza di condanna con la testa tra le mani. All’uscita dall’aula, scortato dagli agenti della penitenziaria che lo riaccompagnavano in carcere, si è accasciato al suolo due volte. "Forza Alashri, alzati. Ti fai male così, è peggio". E’ stata l’esortazione degli agenti e del proprio avvocato nei confronti del 43enne che il 13 novembre 2022 aveva ucciso la moglie Anastasiia, ucraina di 20 anni più giovane, nel proprio appartamento di Fano. La Corte d’Assise ha anche riconosciuto l’aggravante di aver ammazzato la donna che aveva sposato e di averlo fatto nel contesto di maltrattamenti in famiglia. La corte d’assise si è pronunciata dopo circa 5 ore di camera di consiglio condannando l’imputato anche per non aver adempiuto in precedenza all’obbligo di mantenimento e per aver occultato il cadavere. Dopo l’omicidio Alashri caricò la valigia con il corpo della donna nel furgone della pasticceria per cui lavorava e, dopo aver terminato il proprio giro di consegne, gettò la valigia in un dirupo. Moustafa Alashri e Anastasiia, due anni prima dell’omicidio, erano diventati genitori ma di quel bimbo, che ora vive in Ucraina adottato dai nonni materni, ad Alashri, difeso dall’avvocato Simone Ciro Giordano, è stata tolta ieri anche la potestà genitoriale. La famiglia Alashri era arrivata a Fano dall’Ucraina, per fuggire ai pericoli della guerra. Dalle ricostruzioni emerse durante le indagini condotte dai carabinieri e coordinate dal pm Marino Cerioni, però, è emerso che Anastasiia viveva una situazione familiare insostenibile. La donna, infatti, voleva separarsi e aveva denunciato i maltrattamenti del marito. Il bimbo e i genitori di Anastasiia si sono costituiti parte civile assistiti, rispettivamente dagli avvocati Roberta Giuliacci e Giuseppe Giangrande. Nei confronti del bambino è stato riconosciuto un risarcimento di 300mila euro.