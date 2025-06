Il Mattei vince i campionati nazionali Siemens

L’anno scolastico dell’Istituto tecnico "Mattei" di Urbino si chiude con la vittoria dei XVI Campionati nazionali di automazione Siemens nella categoria junior. Un successo prestigioso, arrivato dopo anni di piazzamenti sul podio, dato che la competizione organizzata dal colosso tedesco è la più importante in ambito meccanico e meccatronico.

Il progetto proposto dagli alunni Nathan Bardeggia, Diego Giorgi, Giacomo Brancorsini, Andrea Boccali e Matteo Grilli, della classe 5B, indirizzo Meccanica e Meccatronica, guidati dal professor Alessandro Dini, è stato giudicato il migliore dei 114 presentati, provenienti da 19 regioni italiane, e gli studenti sono stati premiati a Milano, proprio a casa Siemens, ricevendo una borsa di studio di 4000 euro. Il Campionato di automazione, inserito nel Programma per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero, ha il patrocinio di 18 partner ed è volto alla valorizzazione dei migliori progetti scolastici nell’ambito dell’automazione e della digitalizzazione industriale. Rispetto al 2024, il numero di progetti presentati è cresciuto del 40%.

Quello elaborato dall’Itis Mattei si chiama Cyber bin (cestino cibernetico) ed è la trasformazione di un aspirapolvere industriale, donato alla scuola dall’azienda iVision di Montegridolfo, in un macchinario reso compatibile con l’industria 4.0. "Le modifiche tecniche apportate – spiega il prof. Dini – consistono nella sostituzione del pannello di controllo con l’aggiunta di un’interfaccia utente utilizzabile anche da remoto. Sono anche stati implementati sensori di temperatura e di pressione che consentono una manutenzione preventiva della macchina uniti a un Energy Meter per la gestione energetica. Il tutto è stato programmato e cablato dagli allievi, sotto alla supervisione mia e del prof. Michele Aurelio, grazie anche al supporto degli ingegneri Marco Gottardo dell’azienda G-Tronic Robotics di Padova ed Emanuele Cecchetelli di iVision".

Ma a Milano è un po’ tutta l’istruzione delle Marche a festeggiare, dato che per ogni categoria gli istituti vincenti appartengono alla nostra regione: sono stati premiati anche l’IIS Marconi Pieralisi di Jesi nella categoria senior e l’ ITS Academy di Fabriano nella categoria ITS Academy.

Nicola Petricca