Il maxi-basket sta arrivando alla fase finale

"E’ stato un gran successo anche sotto il profilo della partecipazione del pubblico", dice Peppe Ponzoni (foto) che ha organizzato il torneo europeo di maxi basket che ha portato in città un po’ da tutto il mondo anche giocatori e giocatrici appena usciti dai campionati regolari perché in campo c’è gente come Moss, ex Siena, che ha fatto l’inferno fino ad un paio di anni fa nel massimo campionato. "Si è divertito il pubblico e si sono divertiti anche i partecipanti perché si sono trovati bene – continua Ponzoni –. E per la città è stato un bel business anche perché l’altra sera i giocatori delle squadre svizzere hanno organizzato una serata con oltre mille persone, nella zona di bagni Bibi (Sottomonte) perché il prossimo anno organizzano loro il campionato del mondo".

Un torneo questo della Fimba che sta arrivando agli sgoccioli perché oggi si disputeranno le fasi finali, oggi le semifinali e quindi domani e domenica le finali che si svolgeranno al Pala Fiera di Campanara ed anche alla Vitrifrigo arena Comunque tutte le squadre che sono arrivate (45% sono donne) sono ancora in città perché si gioca, per farsi capire, anche per l’undicesimo ed il decimo posto. Una volta assegnati i titoli continentali per le varie classi di età le squadre lasceranno Pesaro tra domenica sera e lunedì pomeriggio.

Chi volesse assistere alle partite finali di questo torneo di maxi basket tutte le informazioni le trova nel portale della Fimba con campi, orari e relative classifiche.

Staccato da questo torneo, anche un altro avvenimento legato al basket e che viene organizzato da Pierluigi Marzorati , uno dei più grandi giocatori di sempre del basket nazionale che organizza nella giornata di sabato una maxi passeggiata con la partecipazione di bambini e genitori con tanto di pallone al seguito perché si partirà dal porto fino a raggiungere, lungo viale Trieste la palla di Pomodoro. Insomma giornate all’insegna di tutto basket, con in campoi gente che risale alla palla al cesto fino ad arrivare ai giorni d’oggi.