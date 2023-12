Il maxi presepe vivente illumina Mondolfo

Macchina organizzativa a pieno regime per il più grande presepio vivente del litorale medio Adriatico. Martedì, giorno di Santo Stefano, si terrà la 29esima edizione di ‘Presepepaese’, che trasformerà il centro storico di Mondolfo, ascritto tra i Borghi più Belli d’Italia’ in una location di oltre 2mila anni fa, per rivivere la magia della notte in cui nacque Gesù.

L’organizzazione dell’evento, che sarà replicato all’Epifania, quando tra i personaggi entreranno anche i Re Magi (con una terza data, solo eventuale, fissata per domenica 7 gennaio nel caso in cui dopodomani o il 6 gennaio ci fosse maltempo), è curata dalla parrocchia Santa Giustina di don Emanuele Lauretani con il patrocinio del Comune e la collaborazione di enti e istituzioni. Un’edizione speciale, quella delle attuali festività, con un percorso rinnovato e ampliato, in onore degli 800 anni trascorsi da quando San Francesco d’Assisi (era esattamente il Natale del 1223, ndr) realizzò il primo presepe vivente della storia a Greccio, piccolo paese in provincia di Rieti. Centinaia di fiaccole illumineranno il percorso, dove il visitatore andrà alla scoperta di antichi luoghi, spazi reconditi e mestieri passati, per giungere nel suo cammino alla contemplazione della Nascita del Salvatore. Quasi 200 i figuranti che si muoveranno all’interno di oltre 25 suggestive ambientazioni, rappresentate da botteghe artigiane, dagli spazi dei venditori ambulanti coi loro carretti pieni di mercanzie, dalle stalle dei pastori con gli animali e dalle case dei contadini, fino alla Natività, con una coppia di genitori e il loro piccolissimo bimbo. Il tutto su un percorso di circa un chilometro e mezzo, all’interno di antiche vie e contrade racchiuse dalla duplice cortina muraria quattrocentesca frutto del genio architettonico del senese Francesco di Giorgio Martini. E, in più, panorami di rara bellezza che si dischiudono dalle mura castellane, con l’Adriatico a fare da sfondo alla grande ambientazione dedicata alla venuta al mondo di Gesù. Tradizionalmente sono molte migliaia le persone che affollano il centro storico mondolfese in questa occasione e in tante arrivano anche da località fuori dalle Marche. L’ingresso a ‘Presepepaese’ è gratuito e per avere tutte le informazioni ci si può collegare al sito www.parrocchiamondolfo.it oppure telefonare allo 0721.957257.

Sandro Franceschetti