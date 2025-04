Il mediano che ha scritto la storia del Milan

Massimo Ambrosini, nato a Pesaro il 29 maggio 1977, è stato una leggenda rossonera che ha giocato nel Milan per ben diciassette stagioni: dal 1995 al 2013. Inizia la sua carriera nell’Adriatico Pesaro, squadra della sua città natale, e a tredici anni viene chiamato dalla squadra giovanile del Cesena. Durante la stagione 1993/1994, a diciassette anni, viene inserito in prima squadra dopodiché il Milan s’interessa a lui e lo ingaggia nella stagione 1995/1996. Ha esordito nei “diavoli” il 30 agosto 1995 contro il Pescara di Coppa Italia. Nella stagione 1997/1998 viene mandato in prestito al Vicenza per giocare di più infatti, colleziona 28 presenze segnando un gol e, col Vicenza, raggiunge la semifinale di Coppa delle Coppe. Tornato al Milan, l’anno seguente realizza il suo primo gol in maglia rossonera durante Milan-Sampdoria in Serie A. Inizialmente nei rossoneri fatica a trovare spazio, ma poi riesce a raggiungere la titolarità e la fascia da capitano. Ambrosini ha vinto molti trofei con il Milan tra cui due Champions League, quattro Campionati Italiani, una Coppa del mondo per club e un Mondiale con l’Italia. Il Milan ha deciso di non rinnovare il suo contratto e nell’estate del 2013 è passato alla Fiorentina. Si è ritirato nel 2014 e ora è un apprezzato giornalista sportivo e telecronista.

Lorenzo Siepi, Leonardo Sisti e Andrea Punzo, Classe 2^ F