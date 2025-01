Il medico deportato: "Posso farti vivere, fidati". E salvò un altro prigioniero

Stalag IID. Numero di matricola 106656. La piastrina di identificazione che Giuseppe Michelacci – medico, deceduto nel 2003, internato militare fino al ’45 – doveva tenere nel campo di concentramento in Polonia, dove fu deportato dai nazisti dopo l’Armistizio dell’8 settembre è nella casa di Gabicce Mare, ossidata dal tempo, ma è rimasta integra. Come lui, il quale non solo è sopravvissuto a quell’esperienza disumana, ma è tornato integro, nella dignità e nell’onore. "La guerra non ha piegato il buon animo di mio nonno – osserva Federica Michelacci, figlia dell’albergatrice Paola Michelacci –. La piastrina è forse l’unico oggetto che mio nonno ha tenuto con sé: se fosse morto, una metà sarebbe stata inviata alla famiglia. Ma più della piastrina, quale monito riguardo alla brutalità dell’uomo, sono serviti i suoi ricordi".

Giuseppe Michelacci, detto Beppino, classe 1915, quando dallo stalag rientrò a Gabicce, tornò a fare il medico condotto con lo studio a Cattolica. "Professione che amava" osserva la nipote, molto emozionata per la consegna di una medaglia al valore che lunedì, Giorno della Memoria, la Prefettura darà in onore di una decina di ex deportati nei campi di concentramento. "Quando, ancora piccola sentivo il nonno poggiare lo sguardo su di me, seguiva spesso la stessa frase: ‘mi ricordi la bambina del treno’ – riprende a raccontare –. Un giorno glielo chiesi: non capivo cosa volesse dire. Con un filo di voce, tagliato da un magone mai sopito, mi spiegò che gli ricordavo una bimbetta, ferma al binario dove lui arrivò, prigioniero, nel carro bestiame che lo stava deportando in Polonia. La bimba gli diede una mela che aveva in tasca, ignara del senso che generò in mio nonno quella gentilezza. ‘Ai suoi occhi non dovetti sembrare una bestia’ raccontava, a distanza di anni, tra il sorpreso e il sollevato. Durante tutta quella crudele realtà mio nonno lottò per conservare la dignità di uomo. A cominciare dal rifiuto, a testa alta, di aderire alla Repubblica di Salò. Era di stanza in Grecia, avrebbe potuto evitare di consegnarsi ai nazisti. Invece andò incontro al destino per onore e coerenza personali".

Del tempo passato nello stalag Beppino evocava "i morsi della fame -. Per tutta la vita ha continuato a fare mentalmente il calcolo delle calorie", mentre con i suoi consigli, da buon medico di famiglia, aiutava gli altri prigionieri a scamparla. "Senza mezzi chiunque si sarebbe sentito perso – dice la nipote –, ma la speranza non doveva venire meno. Fu così che salvò un prigioniero a cui venne la febbre altissima". L’uomo rischiava il collasso, allora Michelacci gli disse: ’Ho un solo un metodo e poche chance di farti vivere’. L’altro si fidò e fece come gli venne detto. Si spogliò e si fece ‘seppellire’ sotto la neve per pochi minuti. La febbre scese e il malato sopravvisse. "Era un commilitone di Forlì – ricorda Federica –. Per tanti anni quel signore è venuto a trovare mio nonno in segno di riconoscenza e in omaggio a quel sentimento, ineguagliabile, di fratellanza di cui, al giorno d’oggi si ha rara testimonianza".