Il Medioevo sorprende sempre per i grandi rapporti con l’Oriente

Non c’era ancora il microscopio nel medioevo, e infatti una messa a fuoco molto efficace su quel periodo storico è stata fatta più di recente: si è conclusa con successo alcuni giorni fa la nona edizione di “Il Medioevo fra Noi“, il convegno internazionale organizzato dall’ateneo urbinate che quest’anno poneva la lente su medievalismo e orientalismo.

"Sembrano due concetti lontani – racconta uno dei fautori, il professor Tommaso di Carpegna Falconieri – ma in realtà hanno tanti punti di contatto, e il meeting l’ha dimostrato. Un rapporto spesso trascurato, perché bisogna mettersi a guardare l’altro da noi stessi, sia nello spazio, e si parla di orientalismo, sia nel tempo, e questo è il medievalismo. Ad ogni modo, siamo soddisfatti perché abbiamo radunato, assieme ad altri tre dipartimenti di eccellenza come il nostro, ovvero quelli delle università di Roma, Bologna e Trento, studiosi di svariate discipline: storici, filologi, letterati, studiosi delle comunicazioni, fotografi, studiosi di cinema, storici dell’arte. È stato per davvero un convegno multidisciplinare, non solo un modo di dire".

Oltre ai relatori, alcuni anche internazionali, il convegno è stato seguito da un folto pubblico di curiosi, attratti dai temi, spesso curiosi e intriganti. Si è indagato ad esempio il sogno del Tibet come luogo immaginario tra Otto e Novecento. Gli inglesi lo credevano un mondo fiabesco a causa di un romanzo degli anni ‘30, per i cinesi invece era visto come un inferno e da lì si giustifica anche la nota invasione.

"Un altro tema accattivante è stato l’oriente nei film, a iniziare da Pasolini, colui che forse più di tutti ha coniugato l’idea di medioevo e oriente, presentando l’alterità in senso positivo. Dal suo film “Il fiore delle mille e una notte“ girato in Yemen e Nepal traspare il messaggio che nel medioevo e in oriente si trovano cose e vicende belle e meravigliose. Anche il mito di Dracula ha appassionato il pubblico: gran principe di una zona tra Romania e Ungheria, rappresenta una specie di summa dei temi affrontati: misterioso, pauroso, ma anche eroe nazionale contro i Turchi. Eppure la letteratura l’ha trasformato in un vampiro".

Giovanni Volponi