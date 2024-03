Il Meet Forum per turismo e sostenibilità

Oggi è il grande giorno per parlare di bellezza, turismo, innovazione e sostenibilità. Il Meet Forum aprirà le porte alle 14,30 al Teatro Sanzio di Urbino. L’evento, in preparazione da mesi, è promosso e organizzato da Destination Italia (azienda quotata alla Borsa di Milano settore Egm) con il patrocinio e il sostegno del Comune di Urbino e della Regione Marche, per promuovere la consapevolezza e il confronto sulle pratiche e sui principi di sostenibilità per il settore turistico.

La città ducale è stata scelta e ritenuta ideale per il suo territorio, la ricchezza culturale e artistica e il riconoscimento Unesco. "L’appuntamento con il Meet Forum, che siamo lieti di ospitare nelle Marche, sarà sicuramente un importante momento di confronto con molti addetti del settore che contribuiscono, ciascuno per la propria competenza, a promuovere e sviluppare nuove forme di turismo legate agli aspetti di sostenibilità ambientale e del viaggio stesso", sostiene il presidente della Regione, Francesco Acquaroli.

Dina Ravera, presidente di Destination Italia spiega che "la prossima sfida del turismo è la sostenibilità, e su questo il nostro paese deve investire per ambire a diventare guida a livello europeo e migliorare la competitività e la capacità di attrazione. Il connubio tra turismo e sostenibilità offre al territorio nuove opportunità che vanno ben oltre il semplice sviluppo economico a breve termine".

Il programma. Dopo la mattinata dedicata ai tavoli tecnici a Collegio Raffaello, nel pomeriggio fino alle 18 al Teatro Sanzio l’evento è aperto a tutti, compresi gli operatori di settore, che potranno iscriversi e partecipare a seminari ad alta densità formativa ed informativa. Tutti i dettagli su meetforum.it

fra. pier.