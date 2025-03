"Il mega gasdotto appenninico segnerà il destino dei monti"

Sul gasdotto che per il tratto “Foligno- Sestino“ interesserà i comuni di Mercatello, Apecchio e Borgo Pace dopo il comunicato dei giorni scorsi del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) – Marche e la replica con la pubblicazione della posizione della Snam, questa volta sono il Montain Wilderness Italia, Lupus in Fabula e il Gruppo d’Intervento Giuridico Nazionale a voler dire la loro: "Due milioni di alberi abbattuti, una spesa astronomica, una svalutazione totale. Questa potrebbe essere la sintesi descrittiva del gasdotto Snam “linea adriatica“, un mostro che dovrebbe percorrere la catena appenninica centro settentrionale da Sulmona (AQ) a Bologna. Un tubo gigantesco con gas ad altissima pressione, un tracciato largo 40 metri in mezzo ai boschi del crinale appenninico, “un segno pregiudizievole“ dell’immagine stessa del paese. Il costo è astronomico (2 miliardi e 500 milioni), mentre l’utilità è dubbia, visto che il consumo di gas sta calando a vista d’occhio e che i gasdotti esistenti possono trasportare il doppio del fabbisogno nazionale. Ma l’opera si fa lo stesso, visto che ci sono i soldi del Pnrr e visto che, in ogni caso, paga sempre e comunque “Pantalone“: sulla bolletta. Grazie al riconoscimento (che non si nega a nessuno) di “opera di importanza nazionale“ è possibile passare sui terreni privati pagando una miseria e apponendo pesanti servitù".

"Ad una signora – continuano le tre associazioni – alla quale il tracciato passa a meno di 100 metri da casa sono stati offerti un migliaio di euro, mentre la svalutazione dell’immobile supera l’ottanta per cento del suo valore; questo mentre la Snam ogni anno dichiara profitti astronomici, nel 2024 gli utili sono stati di 1,35 miliardi di euro".

"Per l’entroterra appenninico si tratta di una vera mannaia che accelererà lo spopolamento delle aree montane, grazie alla svalutazione di interi paesi a causa dell’impatto ambientale legato alla realizzazione della mastodontica infrastruttura. I lavori nelle Marche interesseranno i comuni di Mercatello, Apecchio e Borgo Pace per l’intera loro larghezza e piomberanno sul territorio nel pieno della stagione turistica". E poi cosa ne sarà delle Bandiere Arancione? Di fatto diventeranno "un ricordo del passato".

am. pi.