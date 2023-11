Il meglio delle Marche in vetrina. Evento dalle "Grestini pastaiole"

Apri la bottega-laboratorio di via Mancini e scopri che esiste ancora la mamma che tira la pasta a mano e non solo. E’ la missione quotidiana delle Grestini pastaiole, ovvero dell’associazione di mamme che ha deciso di trasferire fuori casa il proprio sapere perché entri a sua volta in altre case sottoforma di ravioli, tagliatelle avvinghiasugo, ravioli, strozzapreti passatelli, cappelletti e quant’altro appartiene alla nostra tradizione. Non solo: questo infatti un luogo di ricovero per alcune piccole produzioni di nicchia di grandi eccellenze marchigiane che saranno presentate e degustate gratuitamente domenica 3 dicembre dalle 9,30 alle 11,30 in un0anteprima natalizia dedicata alla città e a chi vuole scoprire le bontà delle Marche e i prodotti di aziende storiche come ad esempio Quacquarini, storica cantina che ha saputo valorizzare negli anni la Vernaccia e che ha poi contaminato il suo eccellente vino anche con il panettone artigianale marchigiano, con farcitura di frutti di bosco. Una seconda versione che sarà presentata è la classica con scorze di arancio e canditi. Vale la pena di ricordare che Quacquarini è stata tra le primissime aziende a spumantizzare la Vernaccia, puntando non solo sull’aromaticità ma anche sulla vena acida, sulla freschezza di questo vino prodotto da uve che maturano a cinquecento metri sul livello del mare, dunque con forti escursioni termiche che ne favoriscono la finezza. Saranno degustati anche cioccolata e torroni di Quacquarini. In degustazione un altro panettone artigianale delle Marche, quello alle visciole di casa Mauri, prodotto a Lunano e ancora il panettone al caffé firmato Pascucci l’azienda di Monte Cerignone. Altra chicca in degustazione saranno le confetture Sigi di Macerata, dalla frutta sciroppata, all’agrodolce agli eccellenti sott’oli. In abbinamento la selezione dei vini di Stefano Antonucci: il metodo classico rosé e il Passito Lina, due vini pregiati dalla cantina Santa Barbara. "Abbiamo selezionato aziende di grande qualità – spiega Marilena Grestini – per un assaggio di buone Marche aperto a tutti".

d.e.