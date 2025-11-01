Il ‘Menga’ diventa un caso: "Noi alla Stazione Gauss?. Non è il posto adatto"

Quando hanno sentito dell’ipotesi della Stazione Gauss, avanzata da Andrea Biancani, come possibile nuova sede per il ‘Menga’, i gestori dello storico circolo pesarese sono sobbalzati sulla sedia. "Nessuno dell’amministrazione comunale ci aveva mai parlato né proposto la Stazione Gauss come luogo dove poterci trasferire – dice Roberto Baioni, dopo aver letto sulle pagine del nostro giornale l’intervista al sindaco –. Tra l’altro si tratta di un posto non adatto per le esigenze del circolo e siamo rimasti sorpresi di questa ipotesi anche perché è tantissimo tempo che con il Comune non ci sono contatti. E’ tutto fermo e non abbiamo ancora ricevuto una proposta concreta da parte dell’amministrazione per trovare una sede dove trasferirci nonostante i nostri appelli per non far morire il Menga".

In seguito alla vendita all’asta dell’ex carcere minorile di via Bertozzini, avvenuta a gennaio e sancita nei giorni scorsi con la stipula dell’atto notarile, il Menga sarà infatti costretto a trasferirsi. I tempi stringono perché entro la fine dell’anno o al massimo i primi mesi del 2026 dovrà obbligatoriamente lasciare l’attuale sede. "Ormai è rimasto pochissimo tempo – prosegue Baioni – e siamo davvero agli sgoccioli. Non abbiamo ancora una alternativa valida per una nuova sede, che poi andrà sicuramente risistemata e sarà difficile poterci trasferire da un momento all’altro. Noi abbiamo dato ampia disponibilità anche a realizzare dei lavori se necessari, chiedendo all’amministrazione di fare altrettanto per aiutarci a mantenere viva una realtà culturale così importante, che in questa città esiste da 25 anni. Il punto ora – aggiunge – è capire se c’è una reale volontà da parte del Comune a salvare questo club storico. Chiediamo concretezza e lo chiedono anche tutti i soci del circolo (oltre 300 persone, ndr) il cui malcontento è palpabile".

Un’altra ipotesi di cui si era parlato è quella che riguarda l’ex Gra (a Palazzo Gradari): "Per assegnare quello spazio il Comune dovrà fare un bando – dice Baioni – ed ovviamente non è detto che a vincerlo saremo noi. Questa quindi è un’ipotesi incerta. Noi avevamo parlato anche di uno spazio a Palazzo Ricci, ma anche lì non abbiamo avuto nessuna risposta concreta dall’amministrazione. Pesaro – conclude – non è soltanto la città della musica di Rossini, che noi stessi ammiriamo e di cui abbiamo il massimo rispetto. Pesaro però è anche una città di avanguardie musicali e di musica indipendente che al ‘Menga’ avevano trovato la loro casa e che ora rischia di chiudere".