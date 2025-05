Il Mengaroni in passerella. Moda, musica, creatività. Studenti e prof conquistano la piazza

Nella serata di ieri ci hanno pensato musica, moda e fantasia a colorare di vitalità giovanile piazza del Popolo. In occasione dell’evento "Menga Fashion show: Contest- Moda- Spettacolo -Live Music" gli allievi del Liceo Artistico Mengaroni hanno infatti dato vita ad una affascinante sfilata di moda arricchita da esibizioni canore, coreografiche ed artistiche. È stata indubbiamente la creatività la grande protagonista della manifestazione che ha coinvolto i vari indirizzi del Liceo. Se gli studenti di Fashion design con abiti in stile geometrici, cartoon animaleschi, caramella, baldur’s gate 3, murales, black dress, novecento e upcycling (tecnica che recupera abiti e materiali plastici reinventandoli) hanno strizzato l’occhio agli obbiettivi dell’agenda 2030, concentrandosi in particolar modo sul rispetto di ambiente ed ecosostenibilità; le altre performance artistiche, che dal percussionismo hanno variato alla danza caraibica, artistica e contorsionistica, hanno poi arricchito l’evento di fascino e maestria. Se sulle note di "Pink phonic club" la piazza si è accesa di entusiasmo ed elettricità, è stata la sfilata delle professoresse Linda Selmin, Daniela Silvegni, Andrea Cecchini, Nicoletta Santarelli, Federica Pittoni, Sofia Calcinari e Roberta Filippini a riportare sul red carpet di piazza del Popolo eleganza e solennità. A rendere magica la chiusura dell’evento sono state la voce cristallina di Francesca Trifiro e la sfilata degli abiti da sposa. La voce degli studenti Edoardo e Lara è poi servita a condurre una serata descritta dalla preside Serena Perugini come meravigliosa. La dirigente scolastica, dopo aver ringraziato il sindaco Andrea Biancani per la proposta di svolgere la manifestazione non in un luogo chiuso ma in piazza del Popolo, ha poi aggiunto: "Abbiamo realizzato un lavoro straordinario. La cornice di pubblico è stata meravigliosa, la serata fantastica. Meglio di così questa manifestazione non poteva andare. Ci siamo voluti focalizzare sulla valorizzazione dei temi proposti dall’ agenda 2030 come il diritto della donna, la parità di genere e la sostenibilità ambientale. Attraverso il linguaggio artistico abbiamo perciò voluto sensibillizare i nostri ragazzi su questi importanti valori. Sono loro infatti la nostra speranza per il futuro. Questa sera mi hanno emozionato e mi hanno resa ancora più orgogliosa di dirigere questo Liceo composto da persone meravigliose. Oltre che con i miei ragazzi voglio complimentarmi anche con tutte le loro famiglie che non hanno mai smesso di sostenerli e incoraggiarli". Lorenzo Mazzanti