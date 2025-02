"Il Mengaroni?. Spostiamolo agli Orti Giuli"

E a proposito di Mengaroni, e del rebus legato alla sua prossima sede dopo l’avvenuta vendita dello stabile a una impresa di Modena, interviene sulla questione Giovanni Dallasta, consigliere comunale di Pesaro (Forza italia)

"Il Circolo culturale “Menga”- dal futuro incerto – dice Dallasta – è un patrimonio culturale e musicale che la città di Pesaro non può permettersi di perdere. Si è conclusa l’asta che vede, l’immobile “ex. Carcere minorile”, acquistato dalla VF Costruzioni e Restauri S.r.l. per 1.104.000 euro con conseguente sfratto per il circolo. Giustamente l’Amministrazione ha già incontrato i gestori rassicurandoli, ma ci vuole un progetto stabile e che permetta la crescita del circolo. Al di là di un ripiego temporaneo che sarebbe importante per non far disperdere i tesserati, per una soluzione definitiva sarebbe interessante pensare al bar degli Orti Giuli che però risulta da ultimare. Sui giardini l’Amministrazione ha già risorse per una sistemazione, tanto vale fare uno sforzo in più - anche attraverso un piccolo mutuo- per il completamento del bar per poi cederlo in locazione".

"Questa operazione permetterebbe di ultimare un’opera incompiuta da anni e poterla occupare con un’attività sicuramente attrattiva e molto importante a livello culturale per la città. Il “Menga” conta centinaia di ragazzi di tutte le età con passione per la musica e per l’arte, negli anni si sono esibiti tanti gruppi da vivo diffondendo nella città la cultura musicale. Pesaro è città della Musica e nella Musica deve investire, questa è una delle opportunità che non possiamo perdere".