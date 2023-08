Il ’menu’ dell’entroterra Trekking, ponti tibetani e tuffi nelle gorghe: una giornata al fresco

di Andrea Angelini

Il Ferragosto non è soltanto spiaggia, mare e ombrellone. Per la giornata di oggi anche l’entroterra offre attività e iniziative tra natura, buon cibo e paesaggi circondati da monti e colline. Ad Urbania, ad esempio, il Centro di educazione ambientale Bosco dei Folletti si anima con attività per grandi e piccini come lo spettacolo di burattini, scivolo d’acqua, passeggiata con gli asinelli e i giochi della tradizione. L’attrazione più amata rimane sempre il Sentiero dei Folletti, un facile percorso nella frescura di un ombroso bosco che porta i bambini a scoprire la natura e i suoi abitanti, accompagnati dai folletti che abitano questo magico bosco. C’è anche la possibilità di usare i barbecue a disposizione e di campeggiare in tenda.

Per gli amanti dell’avventura, invece, più indicato può essere il Carpegna Park che nel suo parco avventura offre carrucole, ponti tibetani, passaggi sospesi e arrampicate in un percorso che si snoda tra i grandi alberi secolari. Proprio da questo parco, tra l’area pic-nic e il noleggio delle e-bike, si trova anche il punto di partenza di un sentiero non troppo impegnativo che raggiunge la cime di Sasso Simone, uno dei monti, assieme al "gemello" Simoncello, dal profilo più inconfondibile del nostro Appennino. Sulla sua vetta a metà del 1500 i Medici cercarono di impiantare una città- fortezza inespugnabile che prese il nome di Città del Sole, ma il progetto fallì dopo pochi anni per i disagi e le condizioni climatiche. Oggi sulla cima del monte dei pannelli espositivi raccontano questa storia e orientano in un percorso tra le rovine che ancora oggi resistono.

In quanto a tuffi invece anche l’entroterra non vuol sfigurare nei confronti della costa, qui però il bagno si fa nelle fresche acque che discendono direttamente dall’Appennino. Per una giornata di relax il consiglio non può che cadere sulle piscine naturali dell’Auro, a Borgo Pace.

Le "gorghe" sono il luogo ideale per un tuffo rinfrescante, sempre ricordando il rispetto della natura e delle comunità locali in un contesto così piccolo, ancora intatto e con un approccio diverso dal mare.

Altro appuntamento imperdibile per godersi un po’ di fresco abbinato a buon cibo sono le sagre.

Rimanendo a Borgo Pace, nella frazione di Lamoli, alla Festa dell’Assunta, che si celebra in serata all’Abbazia Benedettina con tanto di processione con quadri viventi, si accompagna la Sagra della Panzanella, occasione d’oro per gustare i piatti della tradizione tra cui i rinomati gnocchi alla patata rossa di Sompiano. Gran finale con la serata danzante con l’orchestra spettacolo Cafè Concerto. Ad Apecchio invece una sagra celebra il bostrengo, dolce tipico della tradizione con stand gastronomici e serata danzante. Un’occasione d’oro da abbinare a una breve escursione con tuffo finale in quel gioiello nascosto che è la Gorgaccia, una piscina naturale incontaminata raggiungibile con una mezz’oretta di trekking dal centro del paese.