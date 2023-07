Il ‘Mercatino del Feudatario’ nel segno di storia e tradizione

L’altro ieri a Montefelcino è stato inaugurato il ‘Mercatino del Feudatario’, manifestazione giunta alla 31esima edizione e organizzata dal un apposito comitato che rappresenta sia il Comune che la Pro Loco e che quest’anno è sostenuta e patrocinata anche dal Consiglio regionale. "Dopo il successo delle passate edizioni- sottolia il presidente della Pro Loco Maurizio Marotesi- e quello soprattutto ottenuto nello scorso anno, ritornato dopo lo stop per il Covid, siamo riusciti a confermare questo evento come meta molto gradita dai visitatori, ne abbiamo avuti migliaia lo scorso anno e confidiamo che sia lo stesso anche per questa nuova edizione, nella prima giornata di martedì le avvisaglie sono state positive, all’inaugurazione infatti l’afflusso è stato costante, con turisti arrivati anche dalla costa". Presenti al taglio del nastro oltre ai dirigenti della proloco e del comitato, il sindaco Osvaldo Pelagaggia, l’assessore comunale Polo Rossi e alcuni consiglieri comunali, l’assessore regionale Francesco Baldelli, il consigliere regionale Giacomo Rossi, il presidente dell’ Unpli (Pro Loco Pesaro-Urbino) Damiano Bartocetti e autorità militari e civili. Il Mercatino del feudatario si terra tutti le sere del martedì (dalle ore 18 alle ore 24) nel Centro storico di Montefelcino fino all’8 agosto. Cinque serate da non perdere.

am.pi.