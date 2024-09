"Il mercato caccia chi non dà garanzie" Dopo la pandemia, il mercato immobiliare ha subito un cambiamento significativo con una drastica diminuzione dei contratti di affitto. I giovani, con minor accesso al mutuo a causa degli alti tassi, cercano case in affitto ma trovano poche opportunità a causa della concorrenza e delle richieste di garanzie. Trovare casa è sempre più difficile per chi non ha referenze solide.