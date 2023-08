Il mercato c’è, ma le corse bus sono ridotte

Tra aperture e chiusure, tutti i servizi per oggi in città: rimangono operativi, seppur in modo limitato, i trasporti pubblici. Le linee ‘cs’ e ‘lv’ che vanno dalla Morciola fino ad Urbino, passando per Montelabbate, Villa Fastiggi e Montecchio saranno in totale 13 per tutta la giornata (7 linee ‘lv’ alle 9.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 19.15 e 20.15, gli orari di arrivo alla stazione delle corriere. Altre 6 linee ‘cs’ dal Centro Vetrine alla Morciola verso Pesaro alle 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35 e 19.35). Attivi anche i trasporti da Pesaro a Fano dalle 14.30 ogni ora fino alle 19.30 con destinazione al Pincio. Tre corse, invece, per chi è diretto verso Gradara, Gabicce e Cattolica: partenza da Pesaro (stazione) alle 15.15, 17.15 e 19.15 verso il capolinea al mercato di Gradara.

Operative anche la navetta gratuita per Sottomonte che transita ogni 30 minuti, dalle 8.45 alle 19.15, con partenza dal Matteotti fino alle 15.45 per poi ritornare con la partenza classica a San Decenzio (cambiata al mattino per via del mercato). Stesso discorso anche per la navetta "Viale Trieste" che parte dal Matteotti alle 8.45 e transita ogni 30 minuti. La linea Baia Flaminia, invece, transita ogni 15 minuti, dalle 9 alle 20.45 (ultima partenza da Baia ore 20.55).

Presente, anche il mercato cittadino (foto) al San Decenzio, aperto anche a due passi dal park il cimitero dalle 7.30 alle 19.30. Sarà chiusa, invece, sia l’IperCoop che la galleria, mentre sarà aperto tutto il giorno lo Spazio Conad. Stazione, per i viaggiatori, rimarranno chiusi i due bar (della stazione e delle corriere), mentre in via Guerrini, Muraglia, questa mattina sarà presente il furgoncino di la porchetta "da Luca".

g.m.