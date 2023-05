Il mercato delle polemiche Trasloco delle bancarelle, a San Decenzio è scontro

Sulla riorganizzazione del mercato di San Decenzio che prevede, dalla fine dell’estate, il trasloco delle bancarelle degli alimentari da piazzale Bachelet agli stalli lato via Mirabelli, (sotto l’antennone per intenderci) serpeggia la polemica. "Non potrebbe essere altrimenti – sbottano i consiglieri di opposizione la consigliera comunale Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro) e Michele Redaelli (Fi) –: l’amministrazione ha deciso senza confrontarsi con tutti gli ambulanti come riorganizzare il mercato. Ha ascoltato solo alcune associazioni di categoria e non tutte; ha ignorato l’appello degli ambulanti alimentari i quali con una raccolta di firme, martedì 9 maggio, hanno presentato la richiesta per un incontro utile a valutare delle opzioni, ma nessuno ha replicato a quella petizione. Anzi: l’assessore Francesca Frenquellucci, nei giorni scorsi, ha consegnato una lettera agli ambulanti, decretando la fine di ogni discorso: il food verrà traslocato sotto l’antennone e chi s’è visto s’è visto. Invece riteniamo che le bancarelle del food meriterebbero maggiore rispetto e una vera condivisione. L’amministrazione li tratta come se fossero pedine tappabuchi, quando davanti le loro bancarelle, invece, la gente è disposta a fare la fila". L’assessore Frenquellucci è sorpresa: "Io non ho ricevuto nessuna lettera da parte degli ambulanti di piazzale Bachelet – osserva –. Invece la condivisione c’è stata: abbiamo fatto due incontri tra cui un sopralluogo a cui hanno partecipato gli ambulanti del food. Abbiamo chiesto riguardo le loro esigenze: l’opzione da loro individuata, vicino alla rotatoria di via Mirabelli, è stata giudicata non fattibile dagli uffici comunali competenti e da Pesaro Parcheggi. Inoltre studiare una riorganizzazione nell’area preferita da quelli del food, avrebbe comportato di riportare la questione al giudizio del Consiglio comunale: i tempi si sarebbero allungati, mentre è urgente intervenire per evitare l’ulteriore perdita di bancherelle. Dobbiamo riqualificare il mercato prima possibile. Gli ambulanti del food, sono convinta, andranno a migliorare la loro appetibilità: a 100 metri di distanza hanno un parcheggio auto di 270 posti auto; dove saranno avranno 12 stalli dedicati ai clienti dell’alimentari per donne in gravidanza; disabili e per chi deve carreggiare sacchi con la spesa pesante".

E’ di tutt’altro avviso l’opposizione: "La raccolta di firme c’è stata: dovrebbe averla ricevuta l’ex capo di gabinetto, Arceci. E qualora il dibattito fosse tornato in Consiglio sarebbe stato meglio: abbiamo perso l’occasione di un confronto ampio. Così non si tratta di un riordino, ma semplicemente di un maldestro tentativo di tappare i buchi in un mercato che sta soffrendo anche a causa della mancanza di visione dell’amministrazione comunale".

Secondo l’Istat, per la crisi, tutti i mercati in Italia hanno perso mediamente il 20% di banchi. Da noi è peggio perché la contrazione arriva al 25,8%: nel 2009 le bancherelle erano 336 contro le attuali 249. Ad essersi ridotto, secondo i dati del Comune, è stato proprio il mercato alimentare passato dai 45 banchi del 2009 agli attuali 18.

Solidea Vitali Rosati