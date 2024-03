Il mercato di una volta rivive a Cartoceto

Un progetto che vede insieme imprenditori agricoli e artigiani, per mettere in vetrina le eccellenze del territorio e per fare cultura, legata alle produzioni di qualità e alle tradizioni locali. Domani e sabato della prossima settimana, dopo la pausa invernale gennaio-febbraio, torna in piazza Garbialdi a Cartoceto l’iniziativa ‘Viva il mercato contadino’. Una proposta della Pro Loco, con la collaborazione del Comune, per i primi due sabati di ogni mese, che si esprime attraverso la sinergia fra il meglio dell’agricoltura e dell’artigianato del posto.

Decollato con successo a giugno 2023, muovendo dalla tradizione dell’antica fiera di San Bernardino, che per secoli ha animato la cittadina dell’olio Dop, l’iniziativa mette in vetrina i produttori locali agroalimentari e vitivinicoli accanto agli artigiani. "Una quindicina di stand saranno presenti in piazza dalle 16,30 alle 20, ciascuno con un’eccellenza – spiega il Cavalier Vittorio Beltrami, presidente onorario della Pro Loco cartocetana e noto produttore di olio e di altre prelibatezze locali – e oltre ai produttori agroalimentari ci saranno gli artigiani interpreti degli antichi mestieri; norcini, i maestri casari, i vasari e i ristoratori del borgo, tutti all’insegna del motto ‘Viva il mercato contadino’". In un ambiente di rara bellezza: "Abbracciati – riprende Beltrami -, dalle mura medievali e di fronte al Palazzo del Popolo con la sua suggestiva Torre dell’Orologio, troveranno dimora, per i consumatori curiosi, gli appassionati gastronomi e i cultori del buon gusto, i prodotti di una filiera biologica e naturale: l’olio Dop Cartoceto, le farine, i mieli, le verdure fresche, il pane, il banco dei salumi, i vini naturali, i carciofi, le focacce, la frutta di stagione e tutti i formaggi, da quelli di capra sino al pecorino di fossa. Non mancheranno, inoltre, i canestri, gli intarsi del legno, le ceramiche e tanto altro che ci faranno dire, insieme alla calorosa accoglienza del borgo e alla sapienza degli operatori: ’Viva il mercato contadino’".

Beltrami conclude: "Il mondo contadino, che qui a Cartoceto si è messo insieme, e quello artigiano, fanno cultura e, al contempo, innovazione. Ci prefiggiamo di essere un esempio per tante altre realtà italiane, per diffondere messaggi di qualità legati alla sapienza della trazione". ‘Viva il mercato contandino’ proseguirà in tutti i primi due sabati di ogni mese.

Sandro Franceschetti