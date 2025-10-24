Il Mercato “perde i colpi“ dopo 736 anni

Il mercato di Cagli da qualche anno sta perdendo bancarelle e clientela e secondo il capogruppo di minoranza Alberto Mazzacchera va rilanciato tornando ad essere una vetrina del territorio: "Il Mercato del Mercoledì di Cagli, istituto nel 1289, è una tradizione plurisecolare che ha scandito la vita economica e sociale della città. Tuttavia negli ultimi anni questa “istituzione“ storica una fase di difficoltà: diversi ambulanti, soprattutto nel settore dell’abbigliamento, hanno ridotto la loro presenza, complice la concorrenza di outlet e vendite online. Come gruppo di minoranza abbiamo presentato nel recente Consiglio comunale finalizzata ad aprire una riflessione. Il mercato va ripensato e rilanciato, trasformandolo da semplice luogo di acquisti a spazio vivo e condiviso, vetrina dei prodotti agricoli, delle tipicità e dell’artigianato artistico di Cagli e del territorio. Il rilancio può partire dal cibo e dai prodotti agricoli a km 0: formaggi, salumi, pane, vino, olio, miele, tartufi, funghi, erbe selvatiche di campo. Una eccellente ricchezza che merita di essere valorizzata anche con momenti di degustazione. A ciò si aggiunge l’artigianato artistico locale, che potrebbe trovare nel mercato, specie nei mesi estivi, uno spazio di visibilità e incontro con il pubblico".

Dice Mazzacchera: "il mercato deve diventare un appuntamento da vivere, capace di attrarre residenti e turisti così come avviene all’estero. Per questo con l’interrogazione si propone l’organizzazione di eventi speciali mensili, con espositori ospiti, banchi aggiuntivi legati a feste locali o riti delle campagne, appuntamenti tematici dedicati alle eccellenze stagionali. Nei mesi estivi, il mercato potrebbe arricchirsi con concerti e animazioni di artisti di strada, laboratori per bambini. In alcune date, anche lo street food con piatti tipici preparati al momento renderebbe il mercato più conviviale e attrattivo. Un ruolo particolare può avere la sezione dedicata ai fiori, con riferimento alla celebre fioritura dei narcisi di Monte Petrano. Legare questo patrimonio naturalistico al mercato, attraverso banchi floreali, laboratori botanici ed eventi divulgativi, significherebbe unire il centro cittadino al paesaggio circostante, rafforzando l’immagine di Cagli come città delle eccellenze naturali e culturali. Fondamentale è la sinergia con ristoratori e bar con menù dedicati ai prodotti del mercato, degustazioni tematiche e iniziative che prolunghino l’esperienza del mercato. I ristoranti potrebbero proporre piatti realizzati con ingredienti acquistati direttamente al mercato, mentre i bar potrebbero offrire assaggi stagionali o degustazioni di prodotti presentati in particolari momenti dell’anno. In questo modo, la mattina del mercoledì diventerebbe un’occasione completa di acquisto, incontro e gusto per l’intera giornata. Per rendere riconoscibile e attraente questa nuova identità, occorre infine un piano di comunicazione coordinata: un marchio dedicato all’antico “Mercato del Mercoledì“, una presenza costante sui social, la collaborazione con operatori del settore e associazioni. Il rilancio del mercato settimanale non è soltanto un recupero della tradizione, ma una scommessa sul futuro".

Mario Carnali