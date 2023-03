Il messaggio del cinema: Lani incontra gli studenti

Gli alunni del liceo Mamiani di Pesaro incontreranno domani Giovanni Lani (foto) nell’ambito di un progetto del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero del Cultura - Direzione nazionale Cinema e audiovisivo e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino. Giovanni Lani, urbinate, giornalista di "QN - il Resto del Carlino", è fondatore e direttore dell’Associazione Videomemorie, che ha quale obiettivo la conservazione e la tutela del patrimonio demo-etnoantropologico italiano. Lani è regista e autore del progetto Due Minuti di Storia - pillole dal passato in 120 secondi… o poco più, che vede la realizzazione di cortometraggi pubblicati sul web nell’edizione online de il Resto del Carlino, che hanno come protagonisti storici ed esponenti di rilievo del mondo della cultura. Sul tema della storia e della memoria ricordiamo in particolare i suoi documentari Col volto nero, dedicato agli ultimi carbonai dell’Appennino e La Casa dello Studente, diretto da Lani con Solidea Vitali Rosati. Per fine anno è prevista l’uscita del docufilm La città del Sasso. Nell’ultima edizione del Pesaro Film Festival è stato presentato Pazzi di teatro, un docufilm da lui diretto.