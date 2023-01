Il messaggio di Primo Levi rivive in una mostra

In occasione del Giorno della memoria, oggi alle 17 nella Sala Laurana di Palazzo Ducale, inaugura la mostra ‘Primo Levi: dalle leggi razziali alla scrittura creativa’. Visitabile fino al 27 febbraio (orario: lunedì-venerdì 16-19, ingresso gratuito. Info e prenotazioni 320 0264096), l’evento è a cura di Giorgio Tabanelli ed è promosso dall’Associazione Arte Cinema Teatro Volontariato in collaborazione con l’Associazione Carlo Bo di Urbino e l’Archivio Fondazione Centro di Documentazione Ebraica CDEC di Milano, con il patrocinio del Ministero della Cultura, con il sostegno del Consiglio Regionale delle Marche e del Comune di Pesaro. L’esposizione nasce con un carattere didattico ed è rivolta agli studenti delle scuole e delle università. La mostra è articolata in due sezioni: una generale dedicata alla storia dell’antigiudaismo, dell’antisemitismo e delle leggi razziali in Italia e in Europa, e l’altra che ripercorre la vicenda biografica e le opere di Primo Levi.

l.d.