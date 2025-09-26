Il messaggio di Ricci in chat: "La mobilitazione non basta. Ora dite che sono il migliore"

C’è un messaggio di Matteo Ricci che è uscito da una delle tante chat del Pd e ha fatto il giro delle redazioni. C’è chi lo ha interpretato come un segnale di resa perché c’è una frase ("temo che la mobilitazione potrebbe non bastare") che dà questa sensazione. Ma le parole successive chiariscono che non solo Ricci non si arrende ma prova a lanciare l’attacco finale ad Acquaroli. Ecco il testo integrale: "Scusate per l’ora ma sono ancora in giro e tra poco sarò da Floris. Abbiamo secondo me mobilitato bene in queste settimane l’elettorato di centro sinistra (con Gaza, sanità pubblica, salario minimo ecc) e continueremo fino alla fine. Ma temo che potrebbe non bastare. In questi ultimi giorni dobbiamo anche mettere in evidenza la differenza tra i candidati a presidente e fare scattare il voto dei non collocabili alla persona migliore per guidare le Marche. Oggettivamente i confronti hanno confermato che non c’è partita tra i due (lui è proprio debole e scarso), ma noi non abbiamo enfatizzato e valorizzato abbastanza la differenza. Si vota per il presidente della Regione non per il presidente del Consiglio. All’inizio siamo stati cauti perché temevamo di passare da arroganti, ma ormai mancano pochi giorni e questa carta dobbiamo giocarcela fino in fondo. Mi dispiace parlare di me, ma dobbiamo giocare tutte le carte e il ragionamento spesso vale anche per i nostri candidati in consiglio. Credetemi, questa è la cosa aggiuntiva che dobbiamo fare negli ultimi giorni. Vi chiedo un ultimo sforzo, nei discorsi, sui post, nei video… tra Ricci e Acquaroli non c’è partita, 3-0 e palla al centro. “Vota il presidente della regione più forte” anche a prescindere dalle apparentenze politiche, come avviene per i sindaci. Mi raccomando, grazie mille. Fino alla vittoria". Altro che resa.

Ieri Ricci non ha voluto commentare il messaggio e nel frattempo oggi si appresta a chiudere una campagna elettorale che ha condotto con ogni mezzo: bici, barca e ora il treno. Il candidato del centrosinistra infatti chiuderà con l’iniziativa "Un treno verso la vittoria" che partirà da San Benedetto del Tronto e arriverà in città alle 18.15. Dalla stazione, Ricci si sposterà in Baia Flaminia, in piazzale Europa, dove alle 18.30 è prevista la chiusura della campagna elettorale di Alleanza Verdi Sinistra: presenti anche Angelo Bonelli, coportavoce nazionale di Europa Verde e Nicola Fratoianni, deputato e segretario nazionale di Sinistra Italiana insieme ai candidati di Avs.

Stasera, alle 21, in piazzale della Libertà si terrà invece la festa di chiusura della lista "Pace salute e lavoro", a sostegno di Matteo Ricci. Per la coalizione di centrodestra, se l’evento conclusivo di Francesco Acquaroli è nella sua Porto Potenza Picena, oggi a Pesaro sono in programma alcuni incontri con i singoli candidati. Nicola Baiocchi (Fratelli d’Italia), concluderà la sua campagna nella sede elettorale di viale dei Partigiani alle 18.30. Marco Lanzi e Giulia Marchionni, (lista "Marchigiani per Acquaroli"), organizzeranno un incontro nella sede di piazzale Matteotti alle 20.

Roberto Fiaccarini