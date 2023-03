Il messaggio nella bottiglia per i mosaici del duomo

Sappiamo come funzionano i messaggi gettati in mare dentro una bottiglia. Navigano a caso per anni, a volte si perdono per la vastità degli oceani, altre volte invece, onda dopo onda, arrivano rotolando su una spiaggia. Che può essere deserta come nei romanzi ma anche piena di gente come nella nostra realtà pesarese. Naturalmente quei messaggi non servono a niente se non a farci pensare che ci fu un tempo in cui la forza del loro contenuto ha rischiato di sconvolgere la realtà abitudinaria di una città che non si è resa pienamente conto di quanto accadeva. Il messaggio nella bottiglia è arrivato in questi giorni in forma di un libro intitolato "La città condivisa" edito dalla Metauro e prefato da Anna Tonelli, in cui Andrea Girometti e Marco Gualtieri ricostruiscono "politica, società, cultura a Pesaro durante la sindacatura di Oriano Giovanelli (1992 – 2004)". Il messaggio sta in un capitoletto finale di poche pagine e riguarda una vicenda iniziata nel 1990, ormai caduta in un oblio oppiaceo: i due pavimenti a mosaico del duomo cittadino. E’ inutile leggere tutto il messaggio, facciamo finta che la salsedine abbia lasciato leggibili solo queste parole di allora che si rifanno a Federico Zeri (nella foto), al tempo il più grande e autorevole critico d’arte italiano: "Spesso gli addetti al mestiere agiscono come gruppi di potere, come consorteria, non si preoccupano minimamente dei diritti dei cittadini. Nascondere i mosaici di Pesaro non rappresenterebbe unicamente un grande insulto alla città, ma configurerebbe anche la perdita di una preziosa risorsa turistica, poiché l’interesse figurativo è tale che richiamerebbe numerosi visitatori da tutta l’Europa". In sintesi, Zeri definì la cosa "una vicenda burocratica italiota". A distanza di tanto tempo, una cosa ci consola: quel messaggio lo abbiamo messo in un’altra bottiglia e rigettato in mare. Speriamo che approdi verso la Polinesia.

f.b.