"Il Metauro ce l’ho, Augusto manca". La storia? È una caccia alle figurine

"Se mi dai la Battaglia del Metauro, ti do l’arco di Augusto". Immaginiamo di essere davanti a due bambini di quinta elementare che invece dei calciatori si stanno scambiando le figurine utili a completare un album di cui il titolo è già impresso sulla copertina. Si tratta del Ludus Flaminus – curato dall’archeologo Oscar Mei e dall’illustratore, autore di testi divulgativi per ragazzi, John Betti – edito grazie al sostegno finanziario delle Fondazioni Carifano e Carisp (Cassa di Risparmio di Pesaro). L’album è fresco di stampa e in attesa che venga distribuito a tutte le scuole primarie della provincia, regalato a 3mila bambini che frequentano la classe quinta, è stato presentato, con tutti gli onori che merita, dalla dirigente Alessandra Belloni, a capo dell’Ufficio scolastico provinciale, alla presenza di autorità e mondo della scuola.

"E’ doveroso ringraziare – ha esordito Belloni –, anche per la sensibilità e l’attenzione verso i giovani, i presidenti delle Fondazioni, Giorgio Gragnola e Marco Cangiotti. Questo è un progetto che nasce da una collaborazione in grado di valorizzare il patrimonio archeologico, ma anche tante professionalità, tutto al servizio dei più giovani. Le nostre scuole sono felici di accogliere progettualità come questa, di grande qualità. E’ importante lo studio della Storia, così come è possibile riconoscere nel territorio le radici delle epoche che ci hanno preceduto contribuendo all’identità culturale odierna. E’ importante che i nostri ragazzi abbiano cognizione di un passato nobilissimo, profondamente ricco che caratterizza il territorio in cui vivono". Il Ludus Flaminus, per rigore scientifico ed efficacia espressiva è stato accolto come un vero e proprio sussidio didattico dagli esperti del settore e ha ottenuto plauso e patrocinio dall’Università di Urbino, la Soprintendenza delle Marche; l’Ente Olivieri; la rete museale della Via Flaminia e il Centro studi Vitruviani. "I testi– spiega Mei – sono la sintesi e la semplificazione di quello che abbiamo scritto negli ultimi 50 anni sulla Flaminia. Da una idea di John Betti, ad accompagnare i bambini (e i grandi) alla scoperta degli insediamenti romani presenti in provincia, sarà un accompagnatore d’eccezione: Vitruvio". Il gioco è quello di percorrere la strada verso Roma, approfondendo anche con giochi d’arguzia – gli archeotest – fino al rompicapo del Cruciverba Augusteo (a forma di Arco d’Augusto) la civiltà romana, scoprendo i resti incastonati nel territorio. Non mancano riferimenti ai principali eventi storici del periodo come la battaglia del Metauro; la fondazione delle varie città e le esplorazioni di luoghi significativi come il Parco archeologico di Forum Sempronii. L’album è una buona bussola per allargare ai dintorni della Flaminia: non manca all’appello, naturalmente il focus su Bronzi di Pergola; il glossario e la bibliografia minima. Le figurine saranno ottima merce di scambio.

Solidea Vitali Rosati