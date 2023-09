Il Metauro era “dorato“. Oggi è diventato nero

Chi ieri mattina si fosse affacciato dal belvedere per osservare la Cascata del Sasso, un salto di 12 metri sul fiume Metauro, sarebbe rimasto di certo sorpreso: l’acqua appariva molto scura, quasi nera, e la vasta macchia si estendeva in tutta l’area con un colore cupo e insolito. Anche il tratto di fiume a monte della cascata è caratterizzato dal colore scuro dell’acqua, fino alla zona industriale che si trova poco a monte.

Le cause sarebbero da ricercare negli scarichi di un’azienda che hanno colorato il Metauro: già da martedì intorno alle 18, infatti, le Guardie Ecologiche Volontarie avevano notato il fenomeno e identificato lo scarico dal quale fluiva l’acqua scura. "Ci siamo attivati subito – racconta Giuseppe Dini, coordinatore regionale delle GEV – e insieme a noi sono intervenuti i carabinieri forestali e l’Arpam che ha campionato le acque. Verrà fatta notizia di danno ambientale poiché la cascata è sottoposta a vincolo paesaggistico".

In attesa delle analisi e dei rilevamenti di Arpam che chiariranno la natura delle sostanze presenti nell’acqua e le possibili conseguenze che potrebbero derivarne per flora e fauna, le GEV si tolgono anche qualche sassolino dalla scarpa: "Nonostante l’assessore regionale all’Ambiente Aguzzi non abbia approvato la modifica alla legge regionale che ci riguarda e nonostante il consigliere regionale Rossi ci definisca degli “sceriffi“, siamo ancora una volta in prima linea per la tutela e il rispetto dell’ambiente".

Andrea Angelini