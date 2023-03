Il metodo Bomprezzi per il Pd spaccato "Michela vieni a lavorare al mio fianco"

di Luigi Luminati Alta tensione nel nuovo Pd Marche, che domani mattina terrà l’assemblea regionale per l’elezione di Chantal Bomprezzi a segretaria marchigiana. Le due anime del partito, protagoniste delle recenti primarie regionali, non hanno trovato alcun accordo, rimanendo ciascuna sulle proprie posizioni. Una spaccatura quasi a metà (53,12% pro Bomprezzi contro 46,88% per Bellomaria) nella sala conferenze della Figc di via Schiavoni ad Ancona, pare ormai moto probabile. Chantal Bomprezzi appare molto pronta. Vero? "La priorità è iniziare a lavorare al più presto. Tanto che voglio anticipare i tempi – dice Bomprezzi –presentandomi con la squadra che collaborerà con me in segreteria". Quindi cosa farà? "Sono già pronta a nominare i membri della mia segreteria: dobbiamo cominciare a lavorare, facendo tornare il Pd nei territori". Con quale obiettivo politico? "Sarà una segreteria all’insegna della discontinuità, come il voto delle primarie ci ha indicato e come abbiamo annunciato dopo i risultati". Interpretare il cambiamento, dunque? "Intanto dobbiamo permettere a una nuova classe dirigente di dettare la linea politica del partito, prendendosi la responsabilità di interpretare il cambiamento. Prima lo facciamo e meglio è". C’è però l’altra metà del partito che ha molti dubbi. "Io ho proposto a Michela Bellomaria di entrare...