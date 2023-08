Il mezzo secolo della ’Nutata’. Oggi Fano si tuffa

La mitica Nutata Longa di Fano, la gara di nuoto in mare dedicata al compianto campione fanese ‘Felice Ricci’ (a cui è intitolata anche la piscina di Sassonia), taglia oggi il traguardo delle 50 edizioni. Mezzo secolo di storia che Giorgio Andrea Ricci, presidente dell’Asd Fanum Fortunae e fratello di Felice, ci racconta a poche ore dalla partenza dei 242 atleti iscritti a questa edizione epocale, prevista per le 17.30 di oggi dalla spiaggia libera di Gimarra accanto ai Bagni Crida. Un percorso rettilineo di un miglio marino, che decreterà il suo 50esimo vincitore, all’arrivo al molo di Ponente, al Lido, di fronte al Club Nautico.

"Il nome ‘Nutata Longa’ viene dal dialetto fanese, per omaggiarlo - esordisce Giorgio, presente fin dalla prima edizione, con mansioni diverse all’interno dell’organizzazione - che poi tanto lunga all’inizio non era. Partiva dalla tensostruttura del lido per arrivare al Club nautico. Poi con gli anni si è pensato di allungarla".

Come altro è cambiata? "All’inizio era una gara esclusivamente di amatori, tant’è che un anno si è presentato il vice campione del mondo Sergio Chiarandini e non l’abbiamo potuto far gareggiare. Ora invece è totalmente riservata agli agonisti e master, tutti atleti tesserati e con le carte in regola dal punto di vista medico, perché una nuotata del genere non è alla portata di tutti".

Com’è nata l’idea?

"L’ideatore è stato Vittorio Meletti. Perché quando è stata costruita la piscina Dini Salvalai e si è costituita la prima società sportiva di nuoto, si è sentito il bisogno di creare anche una manifestazione, una gara che avesse un sapore pre agonistico, per far appassionare la gente. Negli anni questa gara si è perfezionata, fino ad arrivare ai tempi d’oggi. Da circa 6 anni però non possiamo più far nuotare gli amatori, perché si corrono rischi grossi".

Rischi imponderabili, anche per gli agonisti…

"Sì. Il momento più brutto di questa bella storia cittadina, infatti, l’abbiamo vissuto nel 2018 con un partecipante che è stato colto da infarto all’arrivo (si chiamava Umberto Lui ed aveva 72 anni, ndr). E’ morto lì, a due metri dalla riva".

Il momento più bello invece? "Le gioie sono state tante, ogni anno. Ma per me il ricordo più bello è la vittoria di mio fratello Felice, nella terza edizione. Si era allenato tanto per raggiungere questo obiettivo. Poi si sono succeduti tanti altri fanesi. E recentemente abbiamo avuto tra i partecipanti anche il campione del mondo Simone Ruffini".

Qual è la dote da possedere, per gareggiare?

"Ci vuole un grande senso dell’orientamento in acqua, che quando hai un po’ di moto ondoso diventa difficile. Qui non è semplice neppure per grandi atleti che in vasca sono fortissimi, perché se non riesci a capire qual è la linea giusta da seguire, invece di 1852 metri ne fai 500 di più".

L’edizione più bella?

"Un anno, quando si potevano far gareggiare gli amatori, siamo arrivati a 450 partecipanti. Oggi è una quota irraggiungibile per qualunque società sportiva. Per chi ha visto la partenza è stata una cosa indimenticabile: tutte queste braccia che si muovevano tutte insieme in acqua non si è mai visto da nassun’altra parte".

Tiziana Petrelli