Il ministero finanzia con 326mila euro la comunicazione turistica di Urbino

A Urbino arrivano 326mila euro per la comunicazione e valorizzazione turistica del sito Unesco. Il Ministero ha ammesso a finanziamento completo il progetto “Vieni e vivi Urbino“ presentato dal Comune, dopo l’erogazione, già avvenuta, di un acconto del 10 per cento per avviare le prime azioni. "Quando l’allora ministro Massimo Garavaglia venne a Urbino, gli chiedemmo delle risorse e lui ci disse che c’era in itinere una proposta di legge per portare fondi ai siti Unesco – spiega l’assessore Roberto Cioppi –. Ha mantenuto la promessa e ora ci arriverà un’altra parte dei soldi, circa 100mila euro. Il resto giungerà man mano che attueremo le azioni. Tale legge vuole stimolare i siti a comunicarsi tramite le nuove tecnologie, proponendo contenuti che riempiranno anche la piattaforma Italia.it. Il progetto è diviso in tre ambiti: accoglienza, comunicazione – promozione – marketing digitale, ampliamento e diversificazione dell’offerta turistica. Nove sono le azioni prefissate, sempre chiarendo che il territorio debba migliorare in accoglienza e qualità. Per l’accoglienza, stiamo spingendo sull’albergo diffuso e miglioreremo gli uffici informazioni e la segnaletica, usando anche pannelli o totem digitali. In merito alla promozione, potenzieremo la comunicazione digitale, puntando sul racconto di aspetti come biologico, vivere bene, enogastronomia e patrimonio immateriale. Per ampliare l’offerta turistica stiamo lavorando a due progetti: uno con l’Università, per il ritorno in città di ex studenti, e uno con il Club alpino, che sugli itinerari naturalistici. Sempre con l’Università, individueremo un percorso in centro storico per evidenziare l’uso dei materiali lapidei. Infine, cito un progetto fatto da giovani, Ficus, che riguarda l’accoglienza in termini di sostenibilità".

Secondo Gabriele Cavalera, responsabile del settore Turismo, non era scontato che il progetto fosse finanziato interamente: "C’erano obiettivi da raggiungere. Il programma scadrà il 31 novembre 2025 e ogni tre mesi si farà una verifica, con la possibilità di attuare modifiche in corsa, se approvate dal Ministero. Un elemento cardine sarà l’interoperabilità tra il nostro sito, Vieniaurbino.it, e Italia.it: il materiale creato dovrà funzionare per entrambi". Il sindaco, Maurizio Gambini, si dice "preoccupato" perché ci sono stanti progetti in itinere "le cui azioni andranno concretizzate e non sarà semplice. Ringrazio il personale e le posizioni organizzative per il lavoro che stanno facendo. Per fortuna, il bilancio comunale è in salute, giusto oggi abbiamo proposto una variazione che contempla tutte le richieste fatte dagli uffici. Ciò vuol dire che c’è capienza, perché il personale e gli amministratori hanno operato per portare a casa risorse".

Nicola Petricca