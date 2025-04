Il ministero ha deciso: ok all’elioterapia. Stabilimenti e bar da oggi possono aprire

Da oggi si potranno posizionare al mare ombrelloni e lettini. Potranno anche riaprire tutti i chioschi legati agli stabilimenti balneari e non solo quelli con la licenza di ristorazione. Ad evitare il caos e cioè ogni regione con ordinanze diverse, ci ha pensato ieri il ministro Matteo Salvini che ha la competenza nel settore. Telefonate anche da Ancona su questo problema con la consigliera del Pd Micaela Vitri che è andata in pressing sull’assessoere Brandoni che a sua volta ha chiamato il ministero. Si evita il bagnino di salvataggio ogni trecento metri, come sembrava, e si torna all’antico e cioè all’ escamotage dell’elioterapia e cioè che si può andare in spiaggia a prendere la prima tintarella della stagione, tempo permettendo, anche senza il salvataggio.

Quindi da oggi da Gabicce fino ad arrivare a Marotta tutti i concessionari di spiaggia possono posizionare ombrelloni ed anche lettini per i primi avventori. Per la costa regionale si era pensato all’escomatoge di un bagnino ogni trecento metri, questo anche perché molti operatori del salvataggio sono giovani ancora impegnati con gli studi e quindi introvabili. Ieri sera quando il ministro ha dato le disposizioni all’ammiragliato e quindi a tutte le Capitanerie di Porto, c’è stata una specie di esultanza generale tra i rappresentanti dei concessionari di spiaggia, sia della Cna che della Confartigianato, anche perché si andava a risolvere un problema di non poco conto con Pasqua alle porte ed anche un weekend lungo che arriva fino al primo di maggio. "Sono contenta – dice il consigliere regionale Micaela Vitri – della pressione che è stata fatta che a scalare è arrivata fino a Roma. Perché non era una cosa bella presentare ai primi turisti che arriveranno una spiaggia desolata senza infrastrutture. Un bel risultato".

Stando alle disposizioni ministeriali la stagione balneare aprirà ufficialmente il 17 di maggio per chiudersi la terza settimana di settembre dove sarà obligatorio avere il bagnino di salvataggio. Soddisfatti anche gli albergatori che solo su Pesaro hanno in questo moento trenta strutture già aperte e con stranieri, soprattutto tedeschi, come clienti.