Il ministro al Della Rovere: "Istituto all’avanguardia"

Ieri pomeriggio il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha visitato l’Istituto Superiore della Rovere di Urbania. All’interno della sede principale di via Garibaldi gli studenti hanno salutato il ministro mettendo in mostra tutti i laboratori e le produzioni dell’istituto. Moda, Ragioneria, Geometra, Meccanica e Agraria, i cinque corsi che compongono l’offerta formativa della scuola durantina, hanno mostrato al ministro braccia meccaniche, elaborazioni grafiche fatte con il supporto dell’intelligenza artificiale, coltivazioni idroponiche ma anche saponi, vino e birra creati dagli studenti di Agraria nell’azienda agricola collegata alla scuola.

Il Ministro si è interessato anche alle creazioni degli studenti di Moda, che rappresentano un ponte con quella che era la Valle del Jeans, e agli studi al microscopio sulle piante tartufigene che portano avanti il comparto del prezioso fungo ipogeo la cui stagione è alle porte.

Arrivato in un laboratorio, il Ministro ha notato che i due ragazzi richiamati il pomeriggio in occasione di questa visita anche se non si era in orario di lezione avevano riposto i cellulari nell’apposito mobile, dove li lasciano ogni mattina da quando vige il divieto imposto dal 1 settembre proprio da Valditara: "Vedete – ha ironizzato –, hanno già preso l’abitudine".

Dopo una visita tra le serre agricole e il birrificio della scuola il Ministro ha ricevuto in dono le produzioni della scuola e una maiolica durantina dall’amministrazione. La dirigente scolastica Antonella Accili, che aveva condotto la visita da padrona di casa, ha poi preso la palla al balzo e ha passato al ministro di un corposo plico di documenti attestanti i tanti progetti realizzati dall’istituto e i tanti altri pensati per il futuro, quelli che magari potrebbero realizzarsi con un intervento del Ministro.

"Il Della Rovere è un istituto all’avanguardia – ha detto il Ministro Valditara – , ho conosciuto oggi, in questa visita breve ma intensa, dei docenti preparati e competenti e degli studenti a cui si legge il sorriso negli occhi per la passione con la quale portano avanti i loro studi. La preside Accili è una grande manager che ha saputo organizzare benissimo la scuola con contatti internazionali importanti. Questo istituto è un’eccellenza e qui si respira ancora il senso di appartenenza a una comunità unita con radici e valori ancora autentici. Per i grandi progetti futuri e per elevare ancora di più il livello di questa scuola c’è la piena disponibilità mia e dell’Ufficio Scolastico Regionale. Anche la prospettiva del convitto è ormai molto concreta e penso sia una buona linea di sviluppo che può ulteriormente arricchire questo istituto".

Andrea Angelini