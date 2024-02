Il Ministro Anna Maria Bernini inaugurerà l’anno accademico

Si inaugura l’anno accademico a Urbino, come sempre un appuntamento molto atteso. Questa mattina, a partire dalle 11, alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, nell’Aula Magna dell’area scientifico didattica Paolo Volponi, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024. L’appuntamento come sempre si aprirà con la relazione del rettore dell’Università di Urbino, Giorgio Calcagnini. Seguiranno gli interventi del rappresentante del personale tecnico amministrativo e del rappresentante del Consiglio degli studenti. Prenderà poi la parola il Ministro, Anna Maria Bernini. A tenere la lectio magistralis, dal titolo Razza, preistoria di una parola disumana, sarà quindi Lino Leonardi, professore di Filologia e linguistica romanza presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Nel corso della cerimonia il Coro Universitario 1506 diretto dal maestra Augusta Sammarini eseguirà alcuni brani musicali. Al termine, a Palazzo Battiferri sede del Dipartimento di economia, verrà infine inaugurata la mostra Volponi Novel 1924-2024. La cerimonia, per chi fosse interessato, sarà seguibile anche online sul sito istituzionale dell’Ateneo, uniurb.it.

fra. pier.