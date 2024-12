"Il mio assistito era soltanto in cerca di amici con cui confrontarsi"

Ha detto che era solo in cerca di amici con i quali confrontarsi su argomenti politici. E’ quanto ieri mattina ha riferito al gip, collegato da remoto, il 22enne studente fanese Valerio Tellenio, arrestato nell’ambito di un’indagine coordinata dalle Procure della Repubblica di Bologna e Napoli, nei confronti di appartenenti ad un’associazione suprematista e accelerazionista.

La compagine, attiva anche su Telegram, si chiama "Werwolf division", ribattezzata poi "Divisione Nuova Alba". Il giovane è finito in carcere a Villa Fastiggi e ieri, assistito dall’avvocato Isabella Giampaoli, durante l’interrogatorio di garanzia che è durato all’incirca 30 minuti, ha accettato di rispondere alle domande. "Il mio assistito – ha riferito il legale – si è detto estraneo alle vicende contestate. Ha detto di aver avuto un solo contatto con un appartenente a un gruppo, ammesso che lo sia davvero. Il ragazzo era soltanto in cerca di amici con cui confrontarsi su argomenti politici. Si sono sentiti via chat e poi sono emerse, tra di loro, idee discordanti. E poi il ragazzo se ne è allontanato. Il contatto è avvenuto via web per caso, stava solo cercando gruppi con cui fare discorsi politici. Durante le conversazioni hanno parlato della guerra in Russia. Non sono mai stati affrontati argomenti antisemiti e ha detto che mai nella sua vita ha avuto simili idee. Ha detto di non sapere nulla di questo movimento. Nelle 500 pagine di ordinanza di custodia cautelare (emessa nell’ambito dell’indagine della polizia in cui sono coinvolti 25 indagati di cui 12 raggiunti da ordinanze di custodia cautelare in carcere ndr.), solo appena mezza pagina è dedicata al ragazzo. Entro domenica presenteremo istanza di scarcerazione".

A Tellenio, i poliziotti, hanno sequestrato due attrezzi agricoli, un cellulare e il computer. "Il ragazzo è molto scosso – commenta l’avvocato - perché avere a che fare con il carcere, a 20 anni, è qualcosa che segna". Il 22enne arrestato, nel maggio 2021, in pieno Covid era uno studente dell’Olivetti a Fano. Si rifiutò di indossare la mascherina in classe e si incatenò al banco con il lucchetto della bici. La scuola aveva chiamato i carabinieri, poi era giunta anche l’ambulanza. Poi venne portato al Pronto soccorso e sottoposto a Tso, fu anche ricoverato in Psichiatria a Muraglia. Era anche finito sotto processo per interruzione di pubblico servizio, assieme all’allora 67enne Lamberto Roberti. Per questa accusa vennero assolti entrambi.

