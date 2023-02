"Il mio compito assomiglia al suo e gli insegnamenti li ricorderò"

"In questi 16 anni di prezioso servizio tante sono state le sue preghiere, gli ammonimenti, gli insegnamenti e le azioni per la nostra comunità. Da buon pastore, ha compreso che il gregge ha bisogno di guida e protezione, di visione per il futuro e di concreto supporto nel quotidiano; perché l’esistenza è fatta anche di dolore e miseria". Un ringraziamento particolare il sindaco Massimo Seri ha voluto dedicare a monsignor Armando Trasarti dopo che giovedì, in coincidenza con il suo 75esimo compleanno, ha annunciato le dimissioni da vescovo della Diocesi Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, così come previsto dal diritto canonico. "Tante – prosegue il primo cittadino – le omelie che ricordo, spesso pungenti, perché colpivano nel profondo, bucavano la superficie, ponevano domande, stimolavano alla riflessioni, anche nei momenti umanamente difficili, in cui il corpo sofferente avrebbe voluto essere altrove. Lo ha fatto con semplicità e chiarezza; unendo sensibilità e giustizia, non trascurando nessuno, con il mite coraggio di dire anche cose scomode".

E ancora il sindaco: "Essere guida di una comunità può essere gratificante ma anche estremamente impegnativo, fisicamente e mentalmente. Posso affermarlo con convinzione, dal momento che anche il mio ruolo, sebbene sia civile e non religioso, è per molti aspetti simile al suo. Eppure non ha mai perso entusiasmo, voglia di impegnarsi, anche civilmente, al fianco delle persone, credenti o meno, contro le avversità della vita e per la promozione del bene comune; ci ha sempre ricordato che la persona umana non può essere trascurata, svilita, indebolita, plagiata. Per questo avverto un sentimento di vicinanza. L’impegno per la promozione della dignità umana è la cifra del nostro incontro e del nostro dialogo istituzionale ed umano; da questo scambio continuerò a prendere spunto per proseguire il mio mandato".