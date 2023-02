"Il mio impegno giorno dopo giorno al fianco dei malati e delle famiglie"

Donatella Menchetti, 71 anni, compiuti lo scorso 15 luglio, il suo nome è fra i candidati a "Cittadino dell’anno". Come ha accolto la notizia?

"Non me l’aspettavo, perché non sento assolutamente di meritarmi questo riconoscimento. Indipendentemente da come andranno le cose. Spero che chi mi ha proposta l’abbia fatto perché in me vede il legale rappresentante di ‘Adamo’ (associazione per l’assistenza domiciliare dei malati oncologici, ndr). Mi sono sentita onorata e sono contenta per l’associazione che rappresento, per tutte le persone che ne fanno parte, per tutti i benefattori e per coloro che si ricordano di noi anche se non hanno avuto bisogno del nostro aiuto".

Chi è Donatella Menchetti?

"Sono una donna di famiglia, con 4 figli e 5 nipoti. La priorità per me è sempre stata la famiglia, soprattutto da quando non c’è più Carlo (il compianto ex primario di Radiologia Carlo Amodio, ndr) perché mi sento ancora più responsabile. Prima eravamo in due per qualunque necessità, ora il punto di riferimento sono rimasta solo io".

Ma oltre ad una mammanonna è anche insegnante e filantropa: cosa la aggrada di più?

"Entrambe, in periodi diversi. Ho lavorato 40 anni nella scuola e ce l’ho messa tutta anche lì. Tant’è vero che con molti alunni siamo ancora in contatto: quando si laureano, quando si sposano, quando hanno figli… E poi ce l’ho messa tutta anche con ‘Adamo’. Negli ultimi 3 anni abbiamo lavorato sodo, perché gli ammalati sono aumentati e la raccolta fondi è stata sempre più difficile".

In sintesi?

"Mi sento di dire che in qualunque momento della mia vita, in situazioni anche molto diverse, mi sono sempre data tutta: in quel momento, per quella situazione".

Quando è iniziato il suo viaggio con Adamo?

"Dal niente nel febbraio 2004, quasi per gioco. Perché io e altre persone raccoglievamo fondi per lo Iopra di Pesaro, vendendo castagne e vin brulè in piazza. Alla fine di ogni mese portavamo il raccolto a Pesaro. Ad un certo punto la presidente di allora mi disse: ‘non capisco perché non dobbiate diventare indipendenti visto che siete tanto attive’. E così con l’oncologo Rodolfo Mattioli e il notaio De Martino abbiamo iniziato a formare uno statuto, trovando il presidente nel generale Sandro Paganucci…".

Tra le diverse avventure di questo viaggio, quale è il ricordo più significativo?

"Ce ne sono tantissimi. Ma se chiudo gli occhi vedo la bacheca esposta all’ingresso della sede, dove sono affissi i ringraziamenti dei familiari, perché da Adamo hanno avuto un aiuto nel momento più difficile di una famiglia".

Tiziana Petrelli