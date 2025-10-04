"Il mio omaggio a Pesaro". Sereni e i 17 scatti d’autore

L’inaugurazione è oggi, alle ore 18.30, alla Chiesa del Suffragio, in corso XI Settembre. La mostra si chiama "L’opera in sé. Fotografie d’arte e ritratti d’artista dal 1990 al 2024", ed è la personale di Michele Alberto Sereni a cura di Roberto Lacarbonara. Alberto Sereni, fotografo pesarese

"Questa mostra è un omaggio a Pesaro, alla città in cui vivo e dove sono nato 67 anni fa, e che mi ha sempre accolto e sostenuto; se faccio il mestiere di fotografo è perché il Comune ha creduto in me - ha esordito ieri mattina durante la presentazione Michele Alberto Sereni -. Ho costruito il mio percorso in città partendo con una mostra nel 1986 dedicata ad Alessandro Gallucci nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale. Ho continuato creando un clima in cui la concentrazione e la naturalezza possano venire fuori al massimo. Spesso, per fare una bella foto, occorre scattare così tanto finché non avviene quella magia. In questi 17 scatti di grande formato presenti in mostra, è possibile addentrarsi nei dialoghi, nelle collaborazioni e nella complicità che ho sviluppato con alcuni degli artisti maggiormente indagati nel lavoro di documentazione delle mostre e dei libri, nelle attività di studio e negli eventi pubblici".

L’esposizione è un approfondimento che nasce e si sviluppa dall’omonimo progetto editoriale (edito da Magonza) prodotto dall’associazione culturale Le Nuove Stanze di Arezzo e realizzato con il sostegno del bando Strategia Fotografia 2024 nell’ambito del "Piano strategico per lo sviluppo della fotografia in Italia e all’estero 2024-2026" attuato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. La mostra è promossa dal Comune di Pesaro e dalla Fondazione Pescheria - Centro Arti Visive in collaborazione con Pesaro Musei. In occasione dell’inaugurazione, verrà presentato il volume alla presenza dell’autore, dei curatori e dell’editore.

Alla conferenza stampa erano presenti anche Claudio Olmeda, presidente Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive e per il Comune, Anna Maria Mattioli, presidente Commissione Cultura, che hanno sottolineato il valore della mostra accolta nella chiesa del Suffragio, luogo della cultura ormai sede costante di eventi di grande qualità cui l’Amministrazione Comunale tiene molto. Quindi hanno ringraziato Sereni per il suo lavoro e per le sue foto che sono vere e proprie opere d’arte capaci di dare sensazioni forti. Una mostra fatta di scatti da cui emerge l’interiorità, la vera forza di Sereni. La mostra è visitabile fino al 16 novembre: orario venerdì-domenica e festivi 16-19. Info 0721 387541 www.pesaromusei.it

Luigi Diotalevi