"Il mio verde che ChatGpt non vi racconta"

Avevo avuto l’idea di provare a scrivere questo numero di Fashionissimo con ChatGpt, ma in Italia non è più raggiungibile. Peccato. Avevo fatto una prova ma oltre a non averla salvata non avevo inserito bene le coordinate. Avendo chiesto un testo sul verde nella moda ha iniziato a battere un trattato sulla moda sostenibile. Che per carità è un tema che mi sta a cuore ma volevo qualcosa sul colore, verde.

Beh per certe cose è inutile non possiamo affidarci totalmente ad un qualcosa di non umano. Poi il verde oltre ad un colore è una sensazione. Quindi... Pensiamo questa nuance quante ispirazioni ha prima di essere inserita nelle cartelle colori di abiti e accessori.

C’è quello botanico, quello acquatico o quello fluo. Per non parlare delle sfumature salvia, ghianda, smeraldo, pistacchio o quello pisello fino ad arrivare al tropicale. Un baccello di fava di possibilità perché il verde è il colore di questa stagione, elegantissimo anche declinato in abiti da cerimonia. Elegantissimo sì a patto che sia in tinte mat e ovviamente non troppo cariche.

Ma veniamo al libro della settimana. Ho finito l’ultimo di Alessio Torino, scrittore urbinate, che per Mondadori ha pubblicato “Cuori in Piena“. Un romanzo che ci porta nella natura del territorio di Pieve Lanterna, verso Cagli nel cuore dell’appenino Umbro-Marchigiano. Un romanzo, un proseguo di “Tetano“, che lavora sul ricordo e che ci catapulta nella vita di ragazzi adolescenti. E le loro sensazioni si intrecciano con quelle dei profumi di quell’agosto 1987. Leggerlo è stato molto bello.

Proseguiamo con il profumo della settimana. Sapete che amo le fragranza e oltre all’odore della campagna e di fiori come l’elicriso c’è un aroma che ho nel naso e che ricorre nel romanzo: lo zucchero filato. Ho fatto un ricerca tra le essenze gourmand e ne ho trovata una accordata con more selvatiche e zenzero. Pazzesca.

