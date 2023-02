Risiero Severi, anima della festa del fungo ("Ma il merito è del comitato e di tutto il paese", ci tiene a dire), è tra i candidati a "Cittadino dell’anno": quando e come è nata la prima mostra micologica regionale?

"Era il 1967, tutti nei dintorni facevano le sagre, noi a San Sisto non volevamo essere da meno e ci è venuta l’idea dei funghi. Già la pasta Ghigi riforniva le botteghe del paese e ci misero a disposizione gli spaghetti. La prima dunque fu la sagra dei funghi con gli spaghetti Ghigi. Poi andammo in Val d’Aosta con il dirigente della Regione Campilungo, a studiare la loro fiera, e nacque così la mostra micologica regionale che si è sviluppata con gli amici micologici bolognesi. Con noi c’era anche don Italo Nannini, purtroppo scomparso"

Da qualche anno vi siete inventati anche i legumi...

"Abbiamo sempre pensato di valorizzare il territorio e allora abbiamo deciso di rimettere a coltura i ceci e le lenticchie dei nostri nonni. Volevamo piantare anche i fagioli, ma non abbiamo acqua a sufficienza. I legumi qui ci sono dai tempi della Città del Sasso, dal Rinascimento: resistevano al caldo e al freddo, seccati erano le proteine per l’inverno"

Ma è vero che non avete contributi pubblici?

"Sì, è vero, ci autotassiamo. Abbiamo fatto tutto da soli, ci siamo avvalsi di esperti come Ettore Franca che ha fatto per noi lo studio e la ricerca e ci ha aiutati"

Qual è il prossimo progetto?

"Vogliamo allargare la produzione riscoprendo anche cicerchia, favino, roveja, tutti legumi che fanno parte della nostra storia. Il problema è che qui di agricoltori ne sono rimasti pochi. Ne stiamo parlando con cinque o sei giovani, non vogliamo che se ne vadano e vogliamo dare loro nuove prospettive"

Quanti abitanti avete?

"Siamo circa 250, ma guardiamo al territorio, San Sisto vuol dire anche Piandimeleto, Belforte e infatti ceci e lenticchie saranno seminati anche in qualche paese limitrofo"

Qual è il segreto di San Sisto?

"Un paese che è stato sempre orgoglioso, non siamo nemmeno Comune ma ci sentiamo vivi, abbiamo idee, anni fa avevamo anche lanciato quella di essere noi la capitale del Montefeltro, tra Romagna e Marche, ma era più una provocazione. Non abbiamo le strutture per potere gestire questo compito, siamo in pochi ma ci impegniamo perché la montagna viva. E in estate vogliamo incrementare le escursioni. Valorizziamo il territorio"

