Il Miralfiore è di tutti: "Ma Belloni lo fa solo suo"

Parco Miralfiore: anno nuovo, polemiche vecchie. La Rete de La Voce del Miralfiore torna a ribadire concetti ripetuti in tantissime occasioni e non ultimi, per voce di Andrea Fazi, ambientalista, l’allarme e la contrarietà riguardo la direzione presa dall’assessorato al verde pubblico riguardo i tagli avvenuti nel Parco i primi giorni dell’anno. In aggiunta, in una lunghissima nota, chiedono alla giunta Ricci di inserire le riflessioni sulla gestione del verde pubblico nell’ambito dell’identità da Capitale della cultura 2024. Vorrebbero aprire su questo un dibattito democratico.

Poi ripiombano nel già detto. Lo slogan, ripetuto allo sfinimento, è più o meno lo stesso da anni: "Per stanare i pusher stanno distruggendo l’ecosistema del Parco". A fare i danni, secondo gli ambientalisti de La Rete de La Voce del Miralfiore – composta dalle associazioni Lupus in fabula, Lipu Pesaro, Wwf) e dai gruppi locali (Fiab; Gruppozero, Sequs) – sarebbero i tecnici comunali dell’assessorato al verde pubblico. Ma a questa visione catastrofica si è opposta Legambiente. Per capire, con il professore universitario in Selvicoltura, Fabio Salbitano, consulente dell’assessorato all’ambiente, il Carlino ha fatto un sopralluogo. Il professore ha tranquillizzato i cittadini riguardo il fatto che il Parco non è in pericolo per via dei tagli fatti i primi di gennaio e che quindi non è giusto allarmare. Però ha anche evidenziato che gli interventi fatti non sono equilibrati: per garantire alle forze dell’ordine la visibilità necessaria per le azioni di prevenzione antidroga non si deve necessariamente fare piazza pulita del sottobosco. Ha assicurato, quindi, che è possibile agire conciliando la tutela del verde con quella della sicurezza. Ma sopra ogni cosa, Salbitano ha identificato un nodo nevralgico, risolto il quale, probabilmente questo continuo scontro finirà. Quale? La necessità di dare al Parco Miralfiore, grande 23 ettari, un Piano di gestione, con risorse e personale specialistico adeguati, per attuarlo. Attualmente il Comune di Pesaro non ha tutto questo. Gli ambientalisti de La Rete de La Voce del Miralfiore chiedono alla giunta Ricci di risolvere il nodo perché le "semplici manutenzioni sono invece dannose e aggravano i costi". Sul fatto che Belloni agisca come se il Parco non sia una risorsa di tutti, ma solo suo La Voce del Miralfiore ha avuto la sponda dell’assessore all’ambiente Maria Rosa Conti che ha invitato il collega a collaborare.

Solidea Vitali Rosati