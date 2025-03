Il mister rammaricato:: "Peccato di distrazione. Ed è mancata la zampata per il pareggio"

Una partita complessa per i ragazzi di mister Michele Fucili, come ribadito dallo stesso tecnico nella sala stampa del ‘Vincenzo Savini’: "Sono davvero rammaricato - esordisce Fucili - perché dovevamo essere più attenti in occasione del loro gol. Si trattava di una seconda palla e dovevamo difendere con più attenzione e cattiveria". Fucili prosegue: "Di sicuro la squadra è stata brava a non mollare e non subire il secondo gol, restando in partita fino alla fine. Peccato però che ci è mancata la zampata decisiva per trovare il pareggio. Uscire con un risultato positivo da questo campo sarebbe stato molto importante per il morale, dandoci ulteriore continuità".

Il mister torna poi a focalizzarsi su alcuni momenti chiave: "Dopo il fischio d’inizio siamo partiti bene, interpretando ottimamente il match nella prima mezz’ora. Ci è mancato qualcosa in fase offensiva, dove abbiamo creato poco. Ci è mancata la condizione in fase conclusiva, partite del genere vengono decise da un episodio e questa volta è stato bravo il Notaresco ad approfittarne".

In conclusione Fucili analizza proprio il momento del suo Fossombrone, che resta a -1 dalla zona playoff: “Non penso ancora a questo, dobbiamo prima raggiungere la quota salvezza e bisogna farlo il prima possibile. Ora pensiamo al prossimo impegno, contro un avversario durissimo come L’Aquila che non possiamo sottovalutare".