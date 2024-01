Il mistero del murales che non è stato inaugurato

Alla cosiddetta "curva di Wilson" l’omaggio murales ad Anselmo Bucci e al Giro è stato completato a ottobre scorso, adesso non resta che procedere all’inaugurazione.

Già, ma quando sarà l’inaugurazione? Se lo chiedono tra gli altri quelli della minoranza di Progetto Comune, che avanzano una supposizione maliziosa: "Non è che non vogliono inaugurarlo – dicono – perché si sono accorti che gli appartamenti di edilizia popolare su cui hanno deciso di far dipingere il murales sono in uno stato poco presentabile? Forse hanno paura che qualcuno li ’azzanni’ una volta che hanno visto come stanno alcune delle serrande…".

"Guardi, me lo stavo chiedendo anch’io, stamattina – ci dice l’autore, il pittore Andrea La Rocca – così ho pensato di chiamare gli uffici del Comune per avere dei chiarimenti".

Cosa le hanno detto? "Che probabilmente ci vorrà ancora qualche settimana: mi dicono che devono fare dei lavori, tra i quali la messa in opera di alcune luci per valorizzare al meglio il murale".

La grande immagine realizzata da La Rocca e dalla collega pittrice (e scenografa) Erica Cogato è stata fatta con l’impiego di colori al quarzo resistenti agli elementi e con la tecnica della "quadrettatura". Ovvero una tecnica che attraverso uno schema a quadrati, appunto, permette di riportare un’immagine anche molto piccola, come quella presa dai taccuini del Giro d’Italia di Bucci, su una parete di grosse dimensioni (19 metri x 14) come quella scelta in piazzale Giansanti. Un’opera attesa che al momento non si procede a valorizzare, tra l’interrogativo della gente.

a.bia.